Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Велика Британія долучилась до ініціативи президента України Володимира Зеленського "Зерно з України" (Grain from Ukraine) і виділяє 5 млн фунтів стерлінгів для закупівлі українського зерна для країн, які зазнають його нестачі, повідомило Міністерство економіки за підсумками зустрічі першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко з міністром продовольства, сільського господарства та рибальства Великої Британії Марком Спенсером у Лондоні.

"Ми вдячні за такий внесок. Це надзвичайно важлива гуманітарна місія, яка врятує багато життів", – написала перший віцепрем'єр на своїй сторінці у фейсбуці. Напередодні Зеленський повідомив, що його ініціатива зібрала вже понад 30 країн та $180 млн.

За її словами, Україна також зацікавлена у продовженні безмитної торгівлі з Великою Британією, запровадженої на рік угодою №1 про внесення змін до міжурядової угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Свириденко наголосила, що це рішення значною мірою стосувалося продукції аграрної сфери та надзвичайно підтримало українських аграріїв у складні воєнні часи.

У Мінекономіки уточнили, що також було обговорено питання торгівлі тваринною продукцією, а саме питання режиму зонування пташиного грипу.