Економіка

17:32 29.11.2022

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

2 хв читати
Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі виробництво електроенергії у країні покриває 70% потреб у споживанні.

"Незважаючи на постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлено всі регіони України, крім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% - дефіцит, що коригується обмеженнями споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, наразі робота триває у такий спосіб: "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій, а далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів.

"Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані "Укренерго" ліміти, адже саме тому доводиться застосовувати екстрені відключення. І, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а іноді 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - заявив прем'єр.

Крім того, він попросив місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб люди вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - констатував Шмигаль.

Теги: #енергетика #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 29.11.2022
Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

15:34 29.11.2022
Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

14:38 29.11.2022
Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

12:47 29.11.2022
Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

12:45 29.11.2022
У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

11:30 29.11.2022
Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

09:35 29.11.2022
У Полтавській області у вівторок світло вмикатимуть на 2 години

У Полтавській області у вівторок світло вмикатимуть на 2 години

19:07 28.11.2022
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 60 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 60 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

16:18 28.11.2022
Шмигаль обговорив із главами МЗС семи країн питання постачання зброї, фінансову допомогу та санкції проти РФ

Шмигаль обговорив із главами МЗС семи країн питання постачання зброї, фінансову допомогу та санкції проти РФ

16:13 28.11.2022
Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"

Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

Нацбанк України має намір операційно з'єднати мінімум 1000 банківських відділень у "Банк Незламності"

В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - "Нафтогаз України"

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

МАГАТЕ розширить присутність на українських АЕС – Гроссі

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

МАГАТЕ підтвердила відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС

"Нова пошта" запустила можливість забирати посилки "в кредит"

ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

Нацбанк представив учасникам платіжного ринку і ринку віртуальних активів проєкт концепції е-гривні

Нацбанк України має намір операційно з'єднати мінімум 1000 банківських відділень у "Банк Незламності"

Молдова відновлює реверс газу в Україну, транзитна заявка Газпрому Україною - 42,4 млн куб. м

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА