Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі виробництво електроенергії у країні покриває 70% потреб у споживанні.

"Незважаючи на постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлено всі регіони України, крім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% - дефіцит, що коригується обмеженнями споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, наразі робота триває у такий спосіб: "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій, а далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів.

"Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані "Укренерго" ліміти, адже саме тому доводиться застосовувати екстрені відключення. І, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а іноді 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - заявив прем'єр.

Крім того, він попросив місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб люди вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - констатував Шмигаль.