"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", придбали на відкритому аукціоні у вівторок право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн та Бірківсько-Зіньківської площі за 211 млн грн.

"Компанія "ДТЕК Нафтогаз" заплатить до державного бюджету рекордні за час війни 1,1 млрд грн за розробку газового родовища у Полтавській області", - повідомляється в офіційному телеграм-каналі "ДТЕК" у вівторок.

Як зазначили в енергохолдингу, Майорівська площа, зокрема, має увійти до загальної моделі розробки газових родовищ Полтавського регіону.

Водночас обидві ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їхньої перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.

Інвестиції очікуються на рівні декількох мільярдів гривень, зазначили у ДТЕК.

"Ми віримо у перемогу нашої держави та продовжуємо інвестувати в Україну, незважаючи на війну, незважаючи на колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання забезпечити Україну власним газом і стати експортером газу до Європи", - заявив генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко.

Крім того, під час аукціону Державної служби геології та надр України, що відбувся у вівторок, АТ "Укргазвидобування" виграло право на розробку Рибницької площі (Івано-Франківська обл.) за 9,147 млн грн.

Аукціони з продажу спеціальних дозволів на площі Південно-Свистунківська, Михайло-Борисівська, Кітван, Південно-Макарцівська (всі - Полтавська обл.) та родовище Іваниківське (Львівська обл.) не відбулися.