Економіка

17:26 26.11.2022

Румунія, Болгарія і Хорватія допоможуть Україні своїм транзитом наростити експорт агропродукції

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Румунія, Болгарія і Хорватія допоможуть Україні своїм транзитом наростити експорт агропродукції

Лідери Румунії, Болгарії та Хорватії підтримали оголошену президентом України ініціативу "Зерно з України" і заявили про подальші зусилля з нарощування наяних і створення нових транзитних коридорів для експорту українського зерна та іншої агропродукції.

"З початку війни 8,4 млн тонн зернових та олійних з України були транзитом (через Румунію) поставлені споживачам у світі. У найближчі місяці очікуємо зростання транзитного експорту з України", – сказав прем'єр Румунії Ніколае Чуке у відеозверненні на міжнародному саміті з продовольчої безпеки в Києві в суботу.

Він зазначив, що Румунія дуже рішуче діяла на підтримку експорту українського зерна через румунські порти і буде продовжувати працювати над збільшенням сполучення між країнами наземним і залізничним транспортом, зокрема, нещодавно був відкритий новий пункт пропуску на кордоні.

Чуке також наголосив, що Румунія надає і не відступить від підтримки України і Молдови в енергосфері. "Ми не дозволимо Росії занурити регіон у темряву", – заявив він.

Президент Болгарії Румен Радев на саміті повідомив, що Болгарії за останні місяці вдалося транспортувати близько 200 тис.тонн зерна з України через Дунай, і країна має намір продовжувати цей транспортний проєкт.

"На жаль, втрата електроенергії в українських портах через російські обстріли ускладнила цей процес для болгарських суден", - зазначив він.

Радев також повідомив, Болгарія надає паливо Україні, щоб країна могла підтримувати сільськогосподарський і транспортний сектор.

Прем'єр Хорватії Андреа Пленкович також підтримав роботу над новими коридорами постачання української продукції в рамках проєкту ЄС "шляхи солідарності".

"Хорватія активно приєднується і буде залучати інші порти на Адріатиці і є можливості коридорів по річці Дунай", – зазначив глава хорватського уряду.

Лідери трьох країн привітали продовження ще на 120 днів Чорноморської зернової ініціативи, а президент Болгарії закликав шукати стабільні довгострокові рішення.

Теги: #зерно #транзит #агропродукція

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