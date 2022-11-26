Японія виділить близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою в рамках ініціативи Grain from Ukraine - прем'єр-міністр

Японія оголосила про виділення допомоги на суму близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою, включаючи підтримку розширення потужностей для зберігання зерна в Україні, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида з нагоди проведення зустрічі на найвищому рівні в рамках ініціативи "Grain from Ukraine".

Як повідомляється на сторінці посольства Японії в Україні, Кішида висловив подяку українському уряду, а також іншим країнам і міжнародним організаціям, які докладають усіх зусиль для забезпечення стабільного постачання продовольства, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію.

Так, Японія оголосила про виділення допомоги на суму близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою, включно з підтримкою розширення потужностей для зберігання зерна в Україні.

Крім того, цього місяця Японія ухвалила рішення надати екстрену грантову допомогу в розмірі $14 млн для забезпечення передачі в Сомалі через Всесвітню продовольчу програму ООН пшениці, наданої українським урядом, і подальший розподіл зерна серед місцевих жителів. Зазначається, що в Одеському порту пришвартовано судно з цією пшеницею, яке має відплисти найближчими днями.

"Користуючись нагодою, я б хотів висловити свою подяку президенту Зеленському і всім причетним, хто ініціював доставку зерна з України в країни Африки. Я дуже сподіваюся, що такі ініціативи, що просуваються міжнародним співтовариством, приведуть до поліпшення гуманітарної ситуації і розвитку цих країн", - сказав Кішида.

Прем'єр наголосив, що перейнявши головування в G7 наступного року Японія буде рішуче просувати санкції проти Росії і підтримувати Україну, щоб забезпечити якнайшвидше встановлення миру і відновлення.

Також Японія буде активно сприяти вирішенню проблем, зокрема глобальній продовольчій кризі.