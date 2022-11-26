Економіка

15:07 26.11.2022

Японія виділить близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою в рамках ініціативи Grain from Ukraine - прем'єр-міністр

2 хв читати
Японія виділить близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою в рамках ініціативи Grain from Ukraine - прем'єр-міністр

Японія оголосила про виділення допомоги на суму близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою, включаючи підтримку розширення потужностей для зберігання зерна в Україні, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида з нагоди проведення зустрічі на найвищому рівні в рамках ініціативи "Grain from Ukraine".

Як повідомляється на сторінці посольства Японії в Україні, Кішида висловив подяку українському уряду, а також іншим країнам і міжнародним організаціям, які докладають усіх зусиль для забезпечення стабільного постачання продовольства, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію.

Так, Японія оголосила про виділення допомоги на суму близько $200 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою, включно з підтримкою розширення потужностей для зберігання зерна в Україні.

Крім того, цього місяця Японія ухвалила рішення надати екстрену грантову допомогу в розмірі $14 млн для забезпечення передачі в Сомалі через Всесвітню продовольчу програму ООН пшениці, наданої українським урядом, і подальший розподіл зерна серед місцевих жителів. Зазначається, що в Одеському порту пришвартовано судно з цією пшеницею, яке має відплисти найближчими днями.

"Користуючись нагодою, я б хотів висловити свою подяку президенту Зеленському і всім причетним, хто ініціював доставку зерна з України в країни Африки. Я дуже сподіваюся, що такі ініціативи, що просуваються міжнародним співтовариством, приведуть до поліпшення гуманітарної ситуації і розвитку цих країн", - сказав Кішида.

Прем'єр наголосив, що перейнявши головування в G7 наступного року Японія буде рішуче просувати санкції проти Росії і підтримувати Україну, щоб забезпечити якнайшвидше встановлення миру і відновлення.

Також Японія буде активно сприяти вирішенню проблем, зокрема глобальній продовольчій кризі.

Теги: #зерно #японія #фіндопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 26.11.2022
Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Graine from Ukraine

Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Graine from Ukraine

13:53 26.11.2022
Німеччина і Канада виділяють EUR15 млн і CAD30 млн на програму "Зерно з України"

Німеччина і Канада виділяють EUR15 млн і CAD30 млн на програму "Зерно з України"

18:17 25.11.2022
Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

06:08 25.11.2022
Кожна десята тонна зерна у жовтні перевозилася залізницею не в зерновозах

Кожна десята тонна зерна у жовтні перевозилася залізницею не в зерновозах

13:41 24.11.2022
Угорщина вирішила виділити Україні фінансову допомогу в 187 млн євро

Угорщина вирішила виділити Україні фінансову допомогу в 187 млн євро

13:37 24.11.2022
Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні 2023 року EUR18 млрд

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні 2023 року EUR18 млрд

19:20 23.11.2022
УЗА збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4%

УЗА збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4%

06:57 23.11.2022
Допомога партнерів дає змогу зберегти соціальну стабільність в Україні – Зеленський

Допомога партнерів дає змогу зберегти соціальну стабільність в Україні – Зеленський

19:09 22.11.2022
Японія надасть екстрену грантову допомогу Україні $2,57 млн на підготовку до зими

Японія надасть екстрену грантову допомогу Україні $2,57 млн на підготовку до зими

17:55 22.11.2022
США виділяють Україні чергові $4,5 млрд грантів для прямої підтримки бюджету - Мінфіну США

США виділяють Україні чергові $4,5 млрд грантів для прямої підтримки бюджету - Мінфіну США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Graine from Ukraine

Німеччина і Канада виділяють EUR15 млн і CAD30 млн на програму "Зерно з України"

Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

ОСТАННЄ

У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

Блоки № 1 та № 2 ХАЕС підключені до єдиної енергосистеми України - голова Хмельницької ОВА

"Харківобленерго" просить жителів регіону невідкладно максимально знизити споживання

Україна сім років не імпортує газ з РФ

Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

У Львівській області без електрики залишаються 1072 населених пункти - Козицький

Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

Гнучкі офіси IWG plc забезпечені електрикою та інтернетом

АМКУ порушив справу щодо "Інтерпайпу" за підозрою у необґрунтованому підвищенні цін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА