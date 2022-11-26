Економіка

13:59 26.11.2022

У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

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У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

Станом на 9:30 в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис.жителів столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Водопостачання відновлено в повному обсязі по всіх районах міста. У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які досі знеструмлені можливий знижений тиск води в мережі. Запуск теплопостачання триває", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Мобільний зв'язок практично доступний у всіх районах, але не виключається ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.

Протягом 24 годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Електроенергія буде подаватися згідно з графіками стабілізаційних відключень.

 

Теги: #київ #енергетика

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