У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА
Станом на 9:30 в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис.жителів столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Водопостачання відновлено в повному обсязі по всіх районах міста. У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які досі знеструмлені можливий знижений тиск води в мережі. Запуск теплопостачання триває", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.
Мобільний зв'язок практично доступний у всіх районах, але не виключається ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.
Протягом 24 годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Електроенергія буде подаватися згідно з графіками стабілізаційних відключень.