У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

Станом на 9:30 в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис.жителів столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Водопостачання відновлено в повному обсязі по всіх районах міста. У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які досі знеструмлені можливий знижений тиск води в мережі. Запуск теплопостачання триває", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Мобільний зв'язок практично доступний у всіх районах, але не виключається ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.

Протягом 24 годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Електроенергія буде подаватися згідно з графіками стабілізаційних відключень.