Німеччина і Канада виділяють EUR15 млн і CAD30 млн на програму "Зерно з України"

Німеччина внесе EUR15 млн, а Канада - 30 млн канадських доларів (близько $22,4 млн) гуманітарного фінансування для поставок українського зерна в країни, що борються з гострою нестачею продовольства.

"Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще EUR15 млн в ініціативу (президента України Володимира) Зеленського Grain from Ukraine після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини судно з 25 тис. тонн зерна вирушило в Ефіопію", – написала посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен з міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що проходить в Києві в п'ятницю.

Глобальна нестача продовольства різко зросла за останні кілька років, і зараз вона ще більше посилюється незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну, зазначив уряд Канади на своєму сайті, високо оцінивши готовність України пожертвувати зерно для вирішення глобальної продовольчої кризи в рамках оголошеної Зеленським гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Міністр міжнародного розвитку і міністр, відповідальний за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади, Харджит С. Саджан від імені прем'єр-міністра Джастіна Трюдо оголосив, що Канада надає Всесвітній продовольчій програмі гуманітарне фінансування в розмірі CAD30 млн для полегшення доставки додаткових партій українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи.