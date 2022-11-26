Україна сім років не імпортує газ з РФ

Україна не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром" (РФ) вже сім років - з 26 листопада 2015 року, закуповуючи ресурс виключно на західному кордоні країни.

Причиною відмови України від купівлі газу на її східному кордоні наприкінці 2015 року стала неузгодженість за ціною.

Водночас після перегляду Стокгольмським арбітражем контрактної формули в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом", Україна навесні 2018 року була готова відновити прямий імпорт, але російський монополіст повернув НАК внесений авансовий платіж.