Відключення електрики у всій країні зупинило роботу молокопереробної галузі - експерт

Ракетні удари Росії по Україні залишили молокопереробну галузь країни без електрики, внаслідок чого зупинено роботу підприємств та порушено механізм збуту продукції, тому спотові ціни на молоко у цей період можна вважати умовними.

Як повідомив аналітик молочної галузі Максим Фастєєв у телеграм-каналі, масований ракетний обстріл України вкотре свідчить про те, наскільки важливим наразі є фактор наявності генераторів на підприємствах, і цей фактор буде актуальним і в наступні місяці.

"Деякі українські заводи, як і населення, майже добу лишались без світла, молоковози, в окремих випадках, досі чекають на розвантаження сирого молока (добре, що хоч температура повітря сприяє збереженню якості товару), перепродати сировину немає можливості, бо всі переробники перебувають в однакових умовах. Це все наслідки чергової хвилі ракетних ударів країни-терориста (вже офіційно) по українській цивільній інфраструктурі", - написав експерт.

За його даними, компанії-переробники молока продовжують виконувати свої зобов'язання за рівнями закупівельних цін, але на вторинному ринку питання вартості наразі не стоїть, оскільки попит на товар повністю відсутній. Отже, нинішню ціну споту сирого молока в Україні можна вважати умовною.

"Ціни українських біржових товарів на внутрішньому ринку лишаються під тиском зниження експортних (європейських) котирувань, але зміни еквіваленту СЗМ/масло до минулого тижня немає через помірне зміцнення гривні до євро", - уточнив аналітик у повідомленні.

Крім того, за минулий тиждень спотова вартість українського сирого молока порівняно з продукцією ЄС була на 38% нижчою, тоді як на попередньому тижні цей показник становив 34%, а різниця еквівалента молока (ЕМ) СЗМ/масло становила 21% (на попередньому йому тижні - 23%).

Експерт нагадав, що показник еквівалента молока (ЕМ) - перерахунок актуальної (спотової) вартості біржових молочних товарів на еквівалент базового кілограма сирого молока, з урахуванням витрат та норм виробництва цих товарів.