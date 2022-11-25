Економіка

11:36 25.11.2022

Відключення електрики у всій країні зупинило роботу молокопереробної галузі - експерт

2 хв читати
Відключення електрики у всій країні зупинило роботу молокопереробної галузі - експерт

Ракетні удари Росії по Україні залишили молокопереробну галузь країни без електрики, внаслідок чого зупинено роботу підприємств та порушено механізм збуту продукції, тому спотові ціни на молоко у цей період можна вважати умовними.

Як повідомив аналітик молочної галузі Максим Фастєєв у телеграм-каналі, масований ракетний обстріл України вкотре свідчить про те, наскільки важливим наразі є фактор наявності генераторів на підприємствах, і цей фактор буде актуальним і в наступні місяці.

"Деякі українські заводи, як і населення, майже добу лишались без світла, молоковози, в окремих випадках, досі чекають на розвантаження сирого молока (добре, що хоч температура повітря сприяє збереженню якості товару), перепродати сировину немає можливості, бо всі переробники перебувають в однакових умовах. Це все наслідки чергової хвилі ракетних ударів країни-терориста (вже офіційно) по українській цивільній інфраструктурі", - написав експерт.

За його даними, компанії-переробники молока продовжують виконувати свої зобов'язання за рівнями закупівельних цін, але на вторинному ринку питання вартості наразі не стоїть, оскільки попит на товар повністю відсутній. Отже, нинішню ціну споту сирого молока в Україні можна вважати умовною.

"Ціни українських біржових товарів на внутрішньому ринку лишаються під тиском зниження експортних (європейських) котирувань, але зміни еквіваленту СЗМ/масло до минулого тижня немає через помірне зміцнення гривні до євро", - уточнив аналітик у повідомленні.

Крім того, за минулий тиждень спотова вартість українського сирого молока порівняно з продукцією ЄС була на 38% нижчою, тоді як на попередньому тижні цей показник становив 34%, а різниця еквівалента молока (ЕМ) СЗМ/масло становила 21% (на попередньому йому тижні - 23%).

Експерт нагадав, що показник еквівалента молока (ЕМ) - перерахунок актуальної (спотової) вартості біржових молочних товарів на еквівалент базового кілограма сирого молока, з урахуванням витрат та норм виробництва цих товарів. 

Теги: #молоко #галузь #блекаут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:15 25.11.2022
Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

16:55 24.11.2022
Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

16:35 18.11.2022
Сценарії виходу з блекауту передбачають три-десять днів на відновлення енергосистеми – експерт

Сценарії виходу з блекауту передбачають три-десять днів на відновлення енергосистеми – експерт

19:43 06.08.2022
У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

15:52 05.08.2022
У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

12:17 12.01.2022
Держава має намір підтримати найбільш постраждалі галузі – заступник глави Офісу президента Шурма

Держава має намір підтримати найбільш постраждалі галузі – заступник глави Офісу президента Шурма

11:30 28.12.2021
Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

17:20 10.06.2021
М’ясна галузь України прагне повернути ПДВ 20% на живих тварин для стабілізації цін на м’ясо

М’ясна галузь України прагне повернути ПДВ 20% на живих тварин для стабілізації цін на м’ясо

13:00 12.03.2021
МХП у 2020 році реалізував понад 53 тис. тонн молока

МХП у 2020 році реалізував понад 53 тис. тонн молока

11:28 05.02.2021
Держпродспоживслужба та виробники спростовують інформацію про виявлення COVID-19 в експортованій до Китаю молочній сироватці

Держпродспоживслужба та виробники спростовують інформацію про виявлення COVID-19 в експортованій до Китаю молочній сироватці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

Системно важливі банки визначили 760 чергових відділень у Києві на випадок знеструмлення та 275 в інших населених пунктах – НБУ

ЗАЕС почала отримувати е/е на власні потреби з мережі, готуються до підключення блоки трьох інших АЕС – голова "Енергоатому"

Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні 2023 року EUR18 млрд

ОСТАННЄ

Голова офісу правління НБУ Присяжнюк залишає центробанк - джерело

Прийом житла в експлуатацію за 9 міс. 2022 року впав на 44,9%

В "Укренерго" розповіли, чи планує Україна закуповувати е/е у Європи

Мінфін підписав угоду про отримання $4,5 млрд гранту США через Цільовий фонд Світового банку

Євроконтроль надасть Україні та Молдові EUR46,5 млн для підтримки функціонування повітряної інфраструктури

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

Системно важливі банки визначили 760 чергових відділень у Києві на випадок знеструмлення та 275 в інших населених пунктах – НБУ

ЗАЕС почала отримувати е/е на власні потреби з мережі, готуються до підключення блоки трьох інших АЕС – голова "Енергоатому"

Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

Угорщина вирішила виділити Україні фінансову допомогу в 187 млн євро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА