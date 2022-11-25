Економіка

05:47 25.11.2022

В "Укренерго" розповіли, чи планує Україна закуповувати е/е у Європи

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В "Укренерго" розповіли, чи планує Україна закуповувати е/е у Європи

НЕК "Укренерго" забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький у телемарафоні "Єдині новини" увечері у четвер.

За його словами, на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

На уточнююче питання ведучого глава правління відповів, що такий механізм розробляється.

 

 

Теги: #імпорт #європа #електроенергія

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