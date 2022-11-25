Мінфін підписав угоду про отримання $4,5 млрд гранту США через Цільовий фонд Світового банку

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали в четвер Угоду про надання Україні гранту в розмірі $4,5 млрд, який виділили США.

"Зазначені грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", – наведено в релізі Мінфіну слова Марченка.

Кошти США буде направлено в мультидонорський Цільовий фонд як третє додаткове фінансування у рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). У подальшому вони підуть на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо. .

На сьогодні Україна отримала за проєктом PEACE $6,3 млрд та EUR1,441 млрд, із них грант США $5,8 млрд.

Міністр фінансів США Джанет Єллен раніше цього тижня уточнила, що кошти з $4,5 млрд почнуть виділяти найближчими тижнями. Глава американського Мінфіну уточнила, що ці виплати доведуть загальну суму прямої бюджетної підтримки України до $13 млрд, і все у вигляді грантів.