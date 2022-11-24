Системно важливі банки визначили 760 чергових відділень у Києві на випадок знеструмлення та 275 в інших населених пунктах – НБУ

Системно важливі банки визначили перелік чергових відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть за умов тривалої відсутності енергопостачання, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) у четвер.

Водночас уточнюється, що до цього переліку увійшли 760 відділень у Києві та 275 - у населених пунктах 22 областей.

Згідно з повідомленням, чергові відділення вже мають усе необхідне обладнання та канали зв'язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Крім того, реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Також організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку та системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місцезнаходження та графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

"Максимальна готовність банківської системи до безперебійної роботи у випадку блекауту та чітка комунікація цієї готовності громадянам – необхідна передумова для збереження фінстабільності. Клієнти мають знати, куди вони можуть звернутися, щоб отримати власні кошти та необхідні фінпослуги, професійну консультацію та підтримку, тепло та зв'язок", – процитувала пресслужба голову Нацбанку Андрія Пишного.

Він зазначив, що банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто цього потребуватиме.

З метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати термін дії платіжних карток і відстрочити повторну ідентифікацію клієнтів.

Зазначено, що банки ефективно застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності та регулярно оновлюють їх, враховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику.

Станом на середу через проблеми з електрикою в Україні працювало понад 1,5 тис. банківських відділень і понад 3,8 тис. банкоматів, тоді як на початок жовтня в Україні було 5516 відділень, а на початок вересня - 15,403 тис. банкоматів.