Держподаткова служба незабаром видасть роз'яснення про послаблення податкових зобов'язань в умовах енерговідключень - Гетманцев

Робота підприємств не має зупинятися ні на хвилину через неможливість виконання податкових норм в умовах енерговідключень, про таку домовленість із керівництвом Держподаткової служби на зустрічі у четвер уранці повідомив голова профільного парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Головний висновок - жоден підприємець не має постраждати через неможливість виконання своїх податкових зобов'язань через відключення електроенергії", - написав він у фейсбуці.

Гетманцев зазначив, що це стосується і підприємств торгівлі (незастосування РРО), і АЗС, і (можливих) прострочень реєстрації податкових накладних, й "інших порушень, які насправді не є порушеннями".

"Відповідне роз'яснення отримаємо якнайшвидше", - зазначив голова комітету.