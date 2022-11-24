Економіка

10:06 24.11.2022

Держподаткова служба незабаром видасть роз'яснення про послаблення податкових зобов'язань в умовах енерговідключень - Гетманцев

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Держподаткова служба незабаром видасть роз'яснення про послаблення податкових зобов'язань в умовах енерговідключень - Гетманцев

Робота підприємств не має зупинятися ні на хвилину через неможливість виконання податкових норм в умовах енерговідключень, про таку домовленість із керівництвом Держподаткової служби на зустрічі у четвер уранці повідомив голова профільного парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Головний висновок - жоден підприємець не має постраждати через неможливість виконання своїх податкових зобов'язань через відключення електроенергії", - написав він у фейсбуці.

Гетманцев зазначив, що це стосується і підприємств торгівлі (незастосування РРО), і АЗС, і (можливих) прострочень реєстрації податкових накладних, й "інших порушень, які насправді не є порушеннями".

"Відповідне роз'яснення отримаємо якнайшвидше", - зазначив голова комітету.

 

Теги: #податки #енергетика #гетманцев

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