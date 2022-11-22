Україна отримала від Світового банку $60 млн кредитів МАР та Латвії

Державний бюджет України у вівторок отримав $60 млн кредитного фінансування від Світового банку (СБ), із цих коштів $50 млн надано на пільгових умовах Міжнародною асоціацією розвитку (МАР), що входить до групи СБ, а $10 млн - як гарантії від Латвії, повідомило Міністерство фінансів.

"Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дають змогу Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери та забезпечувати стійке державне управління в Україні", – наведено у повідомленні слова міністра фінансів Сергія Марченка.

За даними Мінфіну, термін погашення кредиту від МАР – 10 років, від Латвії – 18,5 років. Обидва кредити мають 4-річний пільговий період, одноразову комісію 0,25% та комісію за зобов'язанням 0,25% річних.

Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних закладів освітньої сфери і на національному, і регіональному рівнях.

У Мінфіні уточнили, що зазначені позики надано за Угодою про надання Україні фінансування у межах реалізації спільного зі Світовим банком проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).