"Газпром" маніпулює фактами для обґрунтування рішення обмежити обсяги постачання газу до європейських країн - ОГТСУ

АТ "Газпром" грубо маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн, заявила директор із питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова.

Раніше у вівторок "Газпром" пригрозив скоротити постачання Молдові ГТС України через нібито "осідання в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з компанією "Молдовагаз".

В ОГТСУ запевнили, що всі обсяги газу, які були прийняті на точці входу з Росії "Суджа", зокрема для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови "Олексіївка" та "Гребеники" у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, підписаними із суміжними операторами, одним із яких є сам "Газпром".

Водночас із початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань запровадила віртуальний реверс (backhaul) на точках з'єднання з Україною, а з кінця вересня – транспортування природного газу з Молдови до України через точку з'єднання "Гребеники" здійснюється саме у формі віртуального реверсу.

"Віртуальний реверс – це один із найпрогресивніших комерційних методів європейського ринку газу, який також сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на навколишнє середовище. Погрожуючи зменшити обсяги транспортування до Молдови, Газпром намагається позбавити цю країну можливості використати українську ГТС із ПСГ та заблокувати інструмент віртуального реверсу і цим посилити залежність від російського газу на початку опалювального сезону", - пояснили в ОГТСУ.

"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з'єднання свідомо трактується "Газпромом" як порушення контрактних зобов'язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях”, - наголосила Бєлькова.

Як повідомлялося, ОГТСУ з 1 серпня 2022 року збільшив обсяги можливості вимірювання природного газу в точці з'єднання "Гребеники" (між Україною та Молдовою) у 1,5 раза – з 3,96 до 6,12 млн куб. м на добу.

Молдавський оператор ГТС з 28 вересня 2022 року почав підтверджувати номінації на здійснення транспортування природного газу у вигляді віртуального реверсу (backhaul) у точці з'єднання "Гребеники".

Джерело: https://tsoua.com/news/operator-gts-zalyshayetsya-nadijnym-partnerom-moldovy/