Єврокомісія надасть Україні ще EUR2,5 млрд – фон дер Ляєн

Європейська комісія надає ще EUR2,5 млрд для України, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері у вівторок.

"Ми плануємо виділити EUR18 млрд на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - додала вона.

Як повідомлялося, ЄС оголосив про плани надати EUR18 млрд Україні у 2023 році у вигляді рівномірно розподілених у часі траншів. Ці кошти буде спрямовано на підтримку роботи енергетичної інфраструктури та системи охорони здоров'я, а також фондів для виплати зарплат і пенсій.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що загалом військова допомога ЄС та держав Євросоюзу Україні сягає EUR8 млрд, і закликав не плутати з допомогою лише в рамках Європейського фонду миру, яка становить EUR3,1 млрд.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна з початку повномасштабної війни отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги, із них $4,8 млрд від ЄС та $8,5 млрд – від США.