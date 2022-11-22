Економіка

12:52 22.11.2022

Dragon Capital погіршив прогноз спаду ВВП до 32% у 2022 р. і очікує його зниження на 5% у 2023 р. з помірною девальвацією гривні до 43 грн/$1

4 хв читати
Dragon Capital погіршив прогноз спаду ВВП до 32% у 2022 р. і очікує його зниження на 5% у 2023 р. з помірною девальвацією гривні до 43 грн/$1

Інвесткомпанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, погіршила прогноз спаду реального ВВП цього року на 2,0 процентного пункту - до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5,0%, незважаючи на поліпшення ключового припущення про перебіг війни.

"Негативний вплив на економіку Україну від відключень електроенергії в результаті обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури поки що був помірним. Проте обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб і тривалість відключень електроенергії", - наводиться в релізі компанії у вівторок аргументація такого рішення.

Згідно з ним, прогноз ВВП наступного року базується на припущенні, що Україна поступово звільнятиме окуповані території та зможе завершити гарячу фазу війни на прийнятних умовах наступного року, орієнтовно ближче до осені, тоді як раніше ключовим припущенням макропрогнозу було тривале продовження війни та виснаження.

"Ми очікуємо, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (близько 4 млн людей), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність", - зазначає Dragon Capital.

Водночас його аналітики зазначають, що, зважаючи на пошкодження виробничих потужностей ворогом та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового поствоєнного економічного відновлення будуть помірними й недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 р., спричинені атаками на енергетичну інфраструктуру.

"Запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, скоріш за все, потребуватиме часу й розпочнеться вже у 2024 р.", - припускають в інвесткомпанії.

У звіті наголошується, що міжнародна фінансова допомога залишається критично важливим чинником забезпечення макрофінансової стабільності. Згідно з оцінками Dragon Capital, останні заяви та кроки міжнародних партнерів дають змогу чекати збільшення обсягів міжнародної підтримки в 2023 році до $42 млрд з $32 млрд поточного року, переважно завдяки США, ЄС і, меншою мірою, МВФ.

"Надходження коштів від міжнародних партнерів повністю профінансують дефіцит бюджету, який за нашими оцінками, наступного року залишиться на рівні $38 млрд або 27% від ВВП. Нацбанк,  імовірно, зможе завершити ризиковану практику "друку гривні" для цілей бюджету наступного року або принаймні суттєво скоротити обсяги з очікуваних 400 млрд грн поточного року", - припускають аналітики.

За їхніми прогнозами, надходження міжнародної підтримки допоможуть втримати золотовалютні резерви на прийнятному рівні та уникнути ще однієї корекції курсу гривні, незважаючи на ймовірне тимчасове погіршення ситуації на валютному ринку в найближчі місяці. Ми очікуємо, що внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку може збільшитися до $4 млрд на місяць упродовж зимових місяців порівняно з помірними дефіцитом $2,5 млрд на місяць у серпні-жовтні.

У компанії уточнили, що прогнозують зростання золотовалютних резервів НБУ з $25,5 млрд на кінець жовтня до $27 млрд до кінця цього року та збереження їх вище безпечного рівня в приблизно $20 млрд у подальшому. "Це дозволить НБУ тримати офіційний курс гривні до долара на поточному рівні $36,57 грн до кінця третього кварталу 2023 р., коли очікуване завершення гарячої фази війни дасть змогу розпочати повернення до гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування", - ідеться у звіті.

Згідно з ним, в післявоєнний період структура попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку суттєво зміниться.  Експортні надходження зростуть у результаті розблокування портів, витрати мігрантів за кордоном суттєво знизяться, так само як і непродуктивні відтоки капіталу, але при цьому стрімко зростатиме імпорт. "Скоріш за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірної девальвації", - зазначили аналітики Dragon Capital.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість поліпшення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Проте потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було поліпшено лише до 32%.

Окрім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Нацбанк України в середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%.

Водночас позаминулого тижня перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні збільшили темпи падіння ВВП до рівня 39% до жовтня 2021 року, що нижче за показники, які були у вересні-серпні, - 35%.

Міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня припустив, що падіння ВВП України за підсумками цього року становитиме 33-35%, а Свириденко наголосила на необхідності скоригувати макропрогноз.

Теги: #ввп #прогноз #dragon_capital

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 21.11.2022
У найближчі дві доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощі, подекуди туман

У найближчі дві доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощі, подекуди туман

10:17 21.11.2022
Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

16:42 14.11.2022
Глава Мінфіну очікує падіння ВВП України в 2022 р. орієнтовно на 33-35%.

Глава Мінфіну очікує падіння ВВП України в 2022 р. орієнтовно на 33-35%.

12:47 14.11.2022
В Україні у найближчі дві доби переважно без опадів, на заході мокрий сніг

В Україні у найближчі дві доби переважно без опадів, на заході мокрий сніг

10:50 14.11.2022
Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценаріїв

Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценаріїв

07:48 13.11.2022
Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

14:12 11.11.2022
В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

15:33 10.11.2022
Падіння ВВП України у жовтні-2022 прискорилося до 39% через російські атаки на інфраструктуру – Мінекономіки

Падіння ВВП України у жовтні-2022 прискорилося до 39% через російські атаки на інфраструктуру – Мінекономіки

12:10 10.11.2022
В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

12:56 09.11.2022
Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракетними ударами рф в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС - глава "Укренерго"

Єврокомісія надасть Україні ще EUR2,5 млрд – фон дер Ляєн

СБУ прийшла з обшуками в офіс компанії VS Energy, що володіє низкою обленерго, - джерело

Канада випустила облігації на підтримку України на суму CAD 500 млн

Президент підписав закон про добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування – нардеп

ОСТАННЄ

"Укренерго" та інші енергокомпанії мають план оперативного реагування на випадок блекауту – Кудрицький

Ракетними ударами рф в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС - глава "Укренерго"

Єврокомісія надасть Україні ще EUR2,5 млрд – фон дер Ляєн

Україна у 2021р. стала восьмим найбільшим світовим виробником лохини за площами вирощування – EastFruit

СБУ прийшла з обшуками в офіс компанії VS Energy, що володіє низкою обленерго, - джерело

Канада випустила облігації на підтримку України на суму CAD 500 млн

Прибуток українських банків за 10 місяців. скоротився у 5,3 раза – НБУ

Польський суд скасував штраф у $8 млрд "Газпрому" та партнерам із NS2, регулятор обіцяє апеляцію

ОГТСУ в Херсонській області відремонтував газогін і запустив дві ГРС для газопостачання 30 тис. жителів

ДТЕК у січні-листопаді ввів у роботу 25 нових лав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА