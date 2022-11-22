Dragon Capital погіршив прогноз спаду ВВП до 32% у 2022 р. і очікує його зниження на 5% у 2023 р. з помірною девальвацією гривні до 43 грн/$1

Інвесткомпанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, погіршила прогноз спаду реального ВВП цього року на 2,0 процентного пункту - до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5,0%, незважаючи на поліпшення ключового припущення про перебіг війни.

"Негативний вплив на економіку Україну від відключень електроенергії в результаті обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури поки що був помірним. Проте обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб і тривалість відключень електроенергії", - наводиться в релізі компанії у вівторок аргументація такого рішення.

Згідно з ним, прогноз ВВП наступного року базується на припущенні, що Україна поступово звільнятиме окуповані території та зможе завершити гарячу фазу війни на прийнятних умовах наступного року, орієнтовно ближче до осені, тоді як раніше ключовим припущенням макропрогнозу було тривале продовження війни та виснаження.

"Ми очікуємо, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (близько 4 млн людей), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність", - зазначає Dragon Capital.

Водночас його аналітики зазначають, що, зважаючи на пошкодження виробничих потужностей ворогом та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового поствоєнного економічного відновлення будуть помірними й недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 р., спричинені атаками на енергетичну інфраструктуру.

"Запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, скоріш за все, потребуватиме часу й розпочнеться вже у 2024 р.", - припускають в інвесткомпанії.

У звіті наголошується, що міжнародна фінансова допомога залишається критично важливим чинником забезпечення макрофінансової стабільності. Згідно з оцінками Dragon Capital, останні заяви та кроки міжнародних партнерів дають змогу чекати збільшення обсягів міжнародної підтримки в 2023 році до $42 млрд з $32 млрд поточного року, переважно завдяки США, ЄС і, меншою мірою, МВФ.

"Надходження коштів від міжнародних партнерів повністю профінансують дефіцит бюджету, який за нашими оцінками, наступного року залишиться на рівні $38 млрд або 27% від ВВП. Нацбанк, імовірно, зможе завершити ризиковану практику "друку гривні" для цілей бюджету наступного року або принаймні суттєво скоротити обсяги з очікуваних 400 млрд грн поточного року", - припускають аналітики.

За їхніми прогнозами, надходження міжнародної підтримки допоможуть втримати золотовалютні резерви на прийнятному рівні та уникнути ще однієї корекції курсу гривні, незважаючи на ймовірне тимчасове погіршення ситуації на валютному ринку в найближчі місяці. Ми очікуємо, що внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку може збільшитися до $4 млрд на місяць упродовж зимових місяців порівняно з помірними дефіцитом $2,5 млрд на місяць у серпні-жовтні.

У компанії уточнили, що прогнозують зростання золотовалютних резервів НБУ з $25,5 млрд на кінець жовтня до $27 млрд до кінця цього року та збереження їх вище безпечного рівня в приблизно $20 млрд у подальшому. "Це дозволить НБУ тримати офіційний курс гривні до долара на поточному рівні $36,57 грн до кінця третього кварталу 2023 р., коли очікуване завершення гарячої фази війни дасть змогу розпочати повернення до гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування", - ідеться у звіті.

Згідно з ним, в післявоєнний період структура попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку суттєво зміниться. Експортні надходження зростуть у результаті розблокування портів, витрати мігрантів за кордоном суттєво знизяться, так само як і непродуктивні відтоки капіталу, але при цьому стрімко зростатиме імпорт. "Скоріш за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірної девальвації", - зазначили аналітики Dragon Capital.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість поліпшення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Проте потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було поліпшено лише до 32%.

Окрім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Нацбанк України в середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%.

Водночас позаминулого тижня перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні збільшили темпи падіння ВВП до рівня 39% до жовтня 2021 року, що нижче за показники, які були у вересні-серпні, - 35%.

Міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня припустив, що падіння ВВП України за підсумками цього року становитиме 33-35%, а Свириденко наголосила на необхідності скоригувати макропрогноз.