Канада випустила облігації на підтримку України на суму CAD 500 млн

Канада випустила облігації на підтримку України сумою CAD 500 млн, придбання канадцями яких допоможе українському уряду продовжувати надавати фінансову підтримку українцям, а також допоможе у відновленні критичної інфраструктури, повідомляє сайт канадського уряду.

"Уряд Канади сьогодні випускає облігації суверенітету України на суму 500 мільйонів доларів, про що прем'єр-міністр вперше оголосив минулого місяця. Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати основні послуги українцям цієї зими, такі як пенсії, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що канадський уряд встановив партнерські відносини з фінансовими установами, які беруть участь, щоб запропонувати канадцям можливість придбати суверенні облігації України номіналом $100. "Канадці, зацікавлені у купівлі цієї облігації, мають зв'язатися зі своїм інвестиційним консультантом або фінансовою установою від сьогодні та до 29 листопада 2022 року", - сказано в повідомленні.

"Канадці, які купили українські суверенні облігації, фактично придбають звичайну п'ятирічну облігацію уряду Канади приблизно з поточною прибутковістю 3,3% залежно від ринкових умов на момент випуску. Канадці можуть бути впевнені у безпеці своїх інвестицій, що повністю підтверджується кредитним рейтингом Канади AAA", – пояснили у відомстві.

Як повідомляється, після завершення випуску облігацій та за умови переговорів з Україною суму, рівну доходам від випуску облігацій, буде переведено в Україну за рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у свою чергу, подякував своєму колегі Джастіну Трюдо та віцепрем'єру та міністру фінансів Христі Фріланд за допомогу Україні.

"Сьогодні Канада випустила державні облігації суверенітету України на $500 мільйонів. Виручені кошти допоможуть забезпечити життєво необхідні виплати та послуги для українців цієї зими. Вдячний Джастіну Трюдо, Христі Фріланд та всім канадцям за підтримку України", - написав Шмигаль у мікроблозі твіттер.

18 листопада повідомлялося, що уряд Канади розпочинає збір заявок на купівлю п'ятирічних облігацій на 500 млн канадських доларів (CAD, близько 373,4 млн за поточним курсом) – Ukraine Sovereignty Bonds – для фінансової підтримки України, пропонуючи подавати їх до 29 листопада через фінансові фінанси. установи.