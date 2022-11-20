Економіка

15:01 20.11.2022

Російські військові в неділю обстріляли і пошкодили обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії із запуску енергоблоків ЗАЕС – "Енергоатом"

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Російські військові в неділю обстріляли і пошкодили обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії із запуску енергоблоків ЗАЕС – "Енергоатом"

Уранці 20 листопада 2022 року внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом".

"У результаті пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга". Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються", - повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" в телеграм-каналі в неділю.

В "Енергоатомі" наголошують, що характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Зазначається, що нещодавно "Енергоатом" ухвалив рішення, а Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) надала дозвіл на виведення енергоблоків 5 і 6 на мінімально контрольований рівень потужності.

Водночас російські військові всіляко намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. "Фейковим директором станції від Росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", - зазначено в повідомленні.

20 листопада російські військові обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.

"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодару всіх російських військових і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!",- закликали в "Енергоатомі".

 

Теги: #енергетика #енергоатом #обстріл #заес

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