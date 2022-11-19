Економіка

16:33 19.11.2022

Держенерготрейдер "ЕКУ" в суботу поставив зі Словаччини в тестовому режимі ще 2 МВт-год електроенергії

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Держенерготрейдер "ЕКУ" в суботу поставив зі Словаччини в тестовому режимі ще 2 МВт-год електроенергії

19 листопада Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") здійснив другу тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин.

"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною і змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", – зазначив генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко, слова якого наведені в релізі компанії в суботу.

Як пояснили в "ЕКУ", імпорт електроенергії не має комерційного характеру і здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини в разі необхідності для енергосистеми.

За останній місяць це вже друге тестове постачання за імпортними контрактами "ЕКУ", перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня 2022 року обсягом 1 МВт-год.

Згідно з даними на сайті ENTSO-E, поставка 19 листопада здійснювалася з 12:00 до 14:00.

Як повідомлялося, поставки електроенергії в Україну зі Словаччини, що здійснювалися в деякі дні, починаючи з 16 жовтня після скасування 11 жовтня експорту електроенергії через російські масовані обстріли енергоінфраструктури, становили 516 МВт-год. Їх робили на різній потужності ТОВ "Д.Трейдинг", ТОВ "ЕРУ Трейдинг", АТ "ЕКУ", ТОВ "Нексттрейд".

Теги: #енергетика #еку #словакія

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