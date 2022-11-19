Економіка

13:08 19.11.2022

"Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів на Харківщині

1 хв читати
"Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів на Харківщині

 У деокупованих громадах Харківської області "Укрпошта" відновлює видачу пенсій, працюють стаціонарні та мобільні відділення.

"Одне поштове відділення може обслуговувати до 6 населених пунктів, а одне пересувне відділення - до 14", - цитує пресслужба ОВА директора Харківської дирекції АТ "Укрпошта" Юрія Савченка.

За його словами, наступного тижня планується відновити роботу стаціонарного відділення "Укрпошти" у Вовчанську. Такі відділення вже працюють в Балаклії, Ізюмі, Куп'янську тощо.

Загалом "Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів у регіоні.

Водночас у деякі громади проїзд ще заборонений з міркувань безпеки.

"За Вовчанськ на північно-східний напрямок є дорога, куди ми ще не маємо доступу. Також не дозволяють проїзд у Дворічанську громаду. Однак нам дають допуск у Куп'янську громаду, яка розташована на східному березі. Плануємо продовжити до 30 листопада виплатний період, адже необхідно видати пенсію громадянам, які не отримували її кілька місяців",- сказав Савченко.

Загалом на обліку в Харківській області перебуває майже 730 тисяч одержувачів пенсійних виплат, з них на деокупованих територіях - 166 тисяч осіб.

За словами начальника ГУ Пенсійного фонду в Харківській області, Віктора Ачкасова, сервісні центри ПФУ відновили роботу у звільнених Балаклії, Ізюмі, Барвінкові, Шевченкові, Куп'янську, Великому Бурлуку, Вовчанську та Дергачах. У Боровій і Дворічній Сервісні центри ще не працюють.

Теги: #укрпошта #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 19.11.2022
У ще одному куп'янському ліцеї вилучено підручники та дипломи російського зразка

У ще одному куп'янському ліцеї вилучено підручники та дипломи російського зразка

10:43 19.11.2022
У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

15:20 17.11.2022
Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харківщині поранено 8 осіб, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зруйновано підприємство

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харківщині поранено 8 осіб, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зруйновано підприємство

11:13 17.11.2022
Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє постраждалих – голова Харківської ОВА

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє постраждалих – голова Харківської ОВА

08:49 17.11.2022
На Харківщині через ворожі обстріли горіли склади

На Харківщині через ворожі обстріли горіли склади

21:37 16.11.2022
На Харківщині протягом дня відновлено електропостачання ще 65 тис. абонентів, які залишилися без світла через ворожі ракетні удари у вівторок

На Харківщині протягом дня відновлено електропостачання ще 65 тис. абонентів, які залишилися без світла через ворожі ракетні удари у вівторок

19:15 16.11.2022
Затримано двох мешканок Харківщини, які під час окупації роздавали російську гуманітарку та збирали для загарбників персональні дані місцевих жителів

Затримано двох мешканок Харківщини, які під час окупації роздавали російську гуманітарку та збирали для загарбників персональні дані місцевих жителів

10:54 16.11.2022
На Харківщині відновлено електропостачання більшості споживачів – Синєгубов

На Харківщині відновлено електропостачання більшості споживачів – Синєгубов

08:33 16.11.2022
Кількість воєнних злочинів, зареєстрованих від початку деокупаційних заходів на Харківщині, наближається до трьох тисяч

Кількість воєнних злочинів, зареєстрованих від початку деокупаційних заходів на Харківщині, наближається до трьох тисяч

17:51 15.11.2022
Російські ракети пошкодили критичну інфраструктуру в Харкові та Чугуєві - Синєгубов

Російські ракети пошкодили критичну інфраструктуру в Харкові та Чугуєві - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги - Шмигаль

На двох ГЗК, що належать олігарху Жеваго, здійснено обшуки

"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Херсон

Російський агресор у Херсоні зруйнував мережі попередньо на 1,5-2 млрд грн - "Херсонобленерго"

Україна може стати джерелом нового глобального розвитку - Зеленський

ОСТАННЄ

Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн

Європейці почали заощаджувати на подорожах на тлі високої інфляції

Відчужені на користь держави "Запоріжтрансформатор" та "АвтоКрАЗ" заборгували виведеним із ринку "дочкам" ВЕБ та Сбербанку 3 млрд грн

Країни G7 планують оголосити 23 листопада стелю цін на нафту з Росії - ЗМІ

Кабмін виділив Мінекономіки ще 45,63 млн грн із резервного фонду держбюджету на мікрогранти для бізнесу

Кабмін схвалив залучення гранту в $4,5 млрд від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

З початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги - Шмигаль

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів - СЕО

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у жовтні становили 35,9 млрд грн, виплати військовим – 81,3 млрд грн – Мінфін

БЦ Gulliver підтримує стабільність роботи навіть за відключення електроенергії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА