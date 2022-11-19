"Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів на Харківщині
У деокупованих громадах Харківської області "Укрпошта" відновлює видачу пенсій, працюють стаціонарні та мобільні відділення.
"Одне поштове відділення може обслуговувати до 6 населених пунктів, а одне пересувне відділення - до 14", - цитує пресслужба ОВА директора Харківської дирекції АТ "Укрпошта" Юрія Савченка.
За його словами, наступного тижня планується відновити роботу стаціонарного відділення "Укрпошти" у Вовчанську. Такі відділення вже працюють в Балаклії, Ізюмі, Куп'янську тощо.
Загалом "Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів у регіоні.
Водночас у деякі громади проїзд ще заборонений з міркувань безпеки.
"За Вовчанськ на північно-східний напрямок є дорога, куди ми ще не маємо доступу. Також не дозволяють проїзд у Дворічанську громаду. Однак нам дають допуск у Куп'янську громаду, яка розташована на східному березі. Плануємо продовжити до 30 листопада виплатний період, адже необхідно видати пенсію громадянам, які не отримували її кілька місяців",- сказав Савченко.
Загалом на обліку в Харківській області перебуває майже 730 тисяч одержувачів пенсійних виплат, з них на деокупованих територіях - 166 тисяч осіб.
За словами начальника ГУ Пенсійного фонду в Харківській області, Віктора Ачкасова, сервісні центри ПФУ відновили роботу у звільнених Балаклії, Ізюмі, Барвінкові, Шевченкові, Куп'янську, Великому Бурлуку, Вовчанську та Дергачах. У Боровій і Дворічній Сервісні центри ще не працюють.