"Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів на Харківщині

У деокупованих громадах Харківської області "Укрпошта" відновлює видачу пенсій, працюють стаціонарні та мобільні відділення.

"Одне поштове відділення може обслуговувати до 6 населених пунктів, а одне пересувне відділення - до 14", - цитує пресслужба ОВА директора Харківської дирекції АТ "Укрпошта" Юрія Савченка.

За його словами, наступного тижня планується відновити роботу стаціонарного відділення "Укрпошти" у Вовчанську. Такі відділення вже працюють в Балаклії, Ізюмі, Куп'янську тощо.

Загалом "Укрпошта" відновила роботу в 61% звільнених населених пунктів у регіоні.

Водночас у деякі громади проїзд ще заборонений з міркувань безпеки.

"За Вовчанськ на північно-східний напрямок є дорога, куди ми ще не маємо доступу. Також не дозволяють проїзд у Дворічанську громаду. Однак нам дають допуск у Куп'янську громаду, яка розташована на східному березі. Плануємо продовжити до 30 листопада виплатний період, адже необхідно видати пенсію громадянам, які не отримували її кілька місяців",- сказав Савченко.

Загалом на обліку в Харківській області перебуває майже 730 тисяч одержувачів пенсійних виплат, з них на деокупованих територіях - 166 тисяч осіб.

За словами начальника ГУ Пенсійного фонду в Харківській області, Віктора Ачкасова, сервісні центри ПФУ відновили роботу у звільнених Балаклії, Ізюмі, Барвінкові, Шевченкові, Куп'янську, Великому Бурлуку, Вовчанську та Дергачах. У Боровій і Дворічній Сервісні центри ще не працюють.