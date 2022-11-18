Кабмін виділив Мінекономіки ще 45,63 млн грн із резервного фонду держбюджету на мікрогранти для бізнесу

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству економіки 45,63 млн грн із резервного фонду держбюджету на бюджетну програму "Надання грантів на створення або розвиток бізнесу", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в п'ятницю.

Із зазначеної суми 23,12 млн грн виділено для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, а 22,57 млн грн – для надання грантів на створення або розвиток садівництва, вирощування ягід та виноградарства.

Як повідомлялося, Кабмін 28 жовтня аналогічно виділив 320,95 млн грн на гранти для створення або розвитку бізнесу, з яких 306,46 млн грн виділено для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств, а 14,49 млн грн – для надання грантів на створення або розвиток садівництва, вирощування ягід та винограду.

Уряд 21 червня 2022 року виділив на реалізацію зазначеної бюджетної програми 16 млрд грн із резервного фонду держбюджету, а у серпні – ще 103,3 млн грн.

Одержувачами безповоротних мікрогрантів для розвитку або створення нових об'єктів садівництва, вирощування ягід, виноградарства та тепличного господарства можуть бути приватні підприємці, аграрні компанії та фермерські господарства, які мають у власності або оренді землю терміном щонайменше 25 років.