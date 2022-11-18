Перший транш із €18 млрд макрофінансової допомоги Україна може отримати вже в січні 2023 року - Домбровскіс

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розраховує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року.

"Щодо 2023 року, то наша мета полягає в тому, щоб покрити значну частину фінансового дефіциту України. Ми, зокрема, плануємо це зробити за допомогою інструменту, який ми називаємо "макрофінансова допомога +". У межах цієї допомоги буде надано до 18 млрд євро", - сказав Домбровскіс на спільній із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції у п'ятницю в Києві.

Він зазначив, що така програма макрофінансової допомоги передбачатиме деякі умови для одержання коштів. Ідеться про кроки, спрямовані на посилення належного управління, а також боротьбу з корупцією.

"Нам необхідно буде підписати меморандум про взаєморозуміння, для цього ми очікуємо остаточного схвалення програми законодавцями Європейського Союзу", - сказав він.

Домбровскіс очікує, що програму буде схвалено на початку грудня, що дасть змогу Єврокомісії надати перший транш уже на початку січня 2023 року.

У свою чергу Шмигаль висловив сподівання, що такий транш надійде саме в січні.