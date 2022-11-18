Домбровскіс та Зеленський обговорили екстрену фінансову підтримку ЄС для подальшої економічної інтеграції України

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс обговорив із президентом України Володимиром Зеленським екстрену фінансову підтримку ЄС для подальшої економічної інтеграції України та процес вступу до ЄС.

"Я підтвердив солідарність ЄС з Україною у той час, коли Росія продовжує свою жорстоку війну, вбиваючи громадян України та руйнуючи інфраструктуру. Ми також обговорили екстрену фінансову підтримку ЄС для подальшої економічної інтеграції України та процес вступу до ЄС", - написав Домбровскіс у твіттері у п'ятницю.