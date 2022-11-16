Економіка

13:54 16.11.2022

Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ

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Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету України на 2022 рік щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як зазначено в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, президент повернув до парламенту закон із підписом у середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому 19 жовтня.

Закон пропонує всі гроші від націоналізації російських активів спрямовувати до спецфонду й далі за узгодженням із профільним комітетом Верховної Ради використовувати за напрямами. Зокрема, кошти з фонду підуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, придбання жител для тимчасово переміщених осіб і громадян, котрі втратили нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ.

Теги: #фонд #відновлення #зеленський

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