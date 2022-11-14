Економіка

20:05 14.11.2022

Секретар Нацради з відновлення Гетманцев рекомендує кадрово посилити команду Плану відновлення в Кабміні

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Секретар Нацради з відновлення Гетманцев рекомендує кадрово посилити команду Плану відновлення в Кабміні

Кабінет Міністрів наразі здійснює оновлення Плану відновлення, представленого на початку липня на конференції з відновлення в Лугано, проте для прискорення і підвищення якості цієї роботи необхідно посилити кадровий склад відповідної урядової команди, вважає Секретар Нацради з відновлення Данило Гетманцев.

"Відверто скажу, вони з цим затягнули. Очевидно, що керівництву Офісу реформ при КМУ, відповідальному за цей напрям, дуже важко впоратися з цим завданням... Я рекомендував би прем’єру кадрово підсилити команду, що сьогодні відповідає за завершення підготовки плану в КМ", - сказав Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, необхідність оновлення плану перед винесенням його на затвердження президентові пов'язана з корективами, що їх вносять події на фронті, а також обговоренням із партнерами.

Секретар Нацради нагадав, що це досить скрупульозна важка робота, яка потребує часу, і той самий План Маршалла готувався два роки, але Україні, безумовно, треба зробити це швидше.

Як вважає Гетманцев, оновленого проєкту плану можна очікувати до кінця цього року. "Але, знову ж таки, я бачу очевидні недоліки організації роботи", - додав секретар Нацради, який також очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він нагадав, що План відновлення передбачає фінансування в $750 млрд на 10 років: і приватні інвестиції, і інвестиції партнерів, і кредитні гроші, і грантові гроші. "З цих $750 млрд ми можемо підтвердити кожен цент із розрахунків, які є в плані", - наголосив Гетманцев.

Секретар Нацради уточнив, що обговорювані зараз із донорами $17 млрд на fast recovery - швидке відновлення - це частина передбачених у плані $65 млрд на першочергове відновлення.

Повністю інтерв'ю голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #план #кадри #відновлення

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