"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж на перші поїзди в Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ і Сімферополь

"Укрзалізниця" спільно з платформою UNITED24 розпочинає благодійний проєкт "Квитки до перемоги": вже з неділі можна буде оформити квитки на три перші рейси з Києва до п'яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

"Квиток можна придбати, зберігати як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ним одразу після деокупації. Тільки-но рух буде відновлено, залізничники відправлять повідомлення з датою і місцем", – йдеться в повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" додає, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися найближчим часом.

Компанія зазначає, що рейси здійснюватиме "Поїзд до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

"Всі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть перераховані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автомобілів, які допоможуть поєднати міста і селища на деокупованих територіях з найближчими залізничними вузлами", – зазначила "Укрзалізниця".

Концепція проєкту була створена в партнерстві з Gres Todorchuk, уточнюється в повідомленні.