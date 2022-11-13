Економіка

12:27 13.11.2022

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж на перші поїзди в Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ і Сімферополь

1 хв читати
"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж на перші поїзди в Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ і Сімферополь

"Укрзалізниця" спільно з платформою UNITED24 розпочинає благодійний проєкт "Квитки до перемоги": вже з неділі можна буде оформити квитки на три перші рейси з Києва до п'яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

"Квиток можна придбати, зберігати як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ним одразу після деокупації. Тільки-но рух буде відновлено, залізничники відправлять повідомлення з датою і місцем", – йдеться в повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" додає, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися найближчим часом.

Компанія зазначає, що рейси здійснюватиме "Поїзд до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

"Всі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть перераховані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автомобілів, які допоможуть поєднати міста і селища на деокупованих територіях з найближчими залізничними вузлами", – зазначила "Укрзалізниця".

Концепція проєкту була створена в партнерстві з Gres Todorchuk, уточнюється в повідомленні.

Теги: #укрзалізниця #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 11.11.2022
"Укрзалізниця" планує запуск поїзда Прага - Чоп

"Укрзалізниця" планує запуск поїзда Прага - Чоп

17:17 11.11.2022
Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

13:57 11.11.2022
На UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів - Зеленський

На UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів - Зеленський

14:16 09.11.2022
"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

11:19 07.11.2022
Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

19:15 06.11.2022
Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

16:46 05.11.2022
"Укрзалізниця" запустила низку внутрішніх і міжнародних рейсів

"Укрзалізниця" запустила низку внутрішніх і міжнародних рейсів

15:20 03.11.2022
Привеземо стільки дизельного палива, скільки потрібно – член правління "Укрзалізниці"

Привеземо стільки дизельного палива, скільки потрібно – член правління "Укрзалізниці"

20:00 02.11.2022
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Куп'янськом

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Куп'янськом

19:25 01.11.2022
Ювелірний бренд Pandora в Україні став партнером платформи UNITED24

Ювелірний бренд Pandora в Україні став партнером платформи UNITED24

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

Нова онлайн-місія МВФ за моніторинговою програмою з Україною стартувала в п'ятницю

Падіння ВВП України у жовтні-2022 прискорилося до 39% через російські атаки на інфраструктуру – Мінекономіки

Екскерівник WOG Корецький очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту"

Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

ОСТАННЄ

"Нова Пошта" доставила в Херсон 10 тонн гуманітарної допомоги, 14 листопада почнуть роботу відділення

З українського порту вийшло ще два судна з агропродукцією

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

Держбюджет отримав $40 млн у III кв. 2022 р. як надходження за рахунок "податку на Google" - Гетманцев

Топменеджери "Нафтогазу" після зміни його статуту повинні подавати декларації про доходи - НАЗК

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $295 млн

Для експорту української сільгосппродукції у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" мобілізується 1 млрд євро

ДТЕК готовий надати обладнання та ремонтні бригади для відновлення повністю знищеної енергосистеми Херсонської області - Сахарук

Міжнародна архітектурна компанія One Works та Норман Форстер залучені до створення перспективного генплану Миколаєва

"Аурум Груп" спростовує обвинувачення прокуратури проти свого бенефіціара Лебедєвої у співпраці з агресором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА