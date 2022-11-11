Економіка

18:37 11.11.2022

ДТЕК готовий надати обладнання та ремонтні бригади для відновлення повністю знищеної енергосистеми Херсонської області - Сахарук

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ДТЕК готовий надати обладнання та ремонтні бригади для відновлення повністю знищеної енергосистеми Херсонської області - Сахарук

Енергоходлинг ДТЕК готовий надати "Херсонобленерго" необхідну допомогу для швидкого відновлення енергопостачання Херсона та звільнених територій області, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"ДТЕК готовий надати бригади, техніку, матеріали, щоб допомогти якнайшвидше відновити енергозабезпечення Херсона та звільнених територій області. Щоб подати електрику якнайшвидше, хоча б за графіком, але подати, щоб хоч трохи полегшити важкість ситуації", - сказав він в ефірі "Суспільне. Новини" у п'ятницю.

При цьому він наголосив, що російські окупанти повністю зруйнували всю енергосистему у Херсоні.

"Щодо херсонських мереж, то ми маємо частину накопиченого обладнання, яке ми можемо дати "Херсонобленерго", і його буде достатньо для першого відновлення", - пояснив Сахарук.

За його прогнозами, відновлення енергопостачання може тривати близько місяця.

"Треба дивитися на характер руйнувань. Але енергопостачання Київської області ми відновили за 30 днів після деокупації. Тому більш-менш про такі терміни можна говорити і на звільнених територіях Херсонської області та Херсона", - припустив виконавчий директор ДТЕК.

Водночас він зазначив, що відновлення енергопостачання на звільнених територіях має стати пріоритетом для всіх, і необхідно консолідувати всі зусилля для цього.

"У нас ми говоримо про відключення електроенергії за графіком, а наразі треба подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні звільнений Херсон, там, де рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те, що графіків, там взагалі немає електроенергії", - описав ситуацію Сахарук.

Крім того, він пояснив, що наразі тривають ремонтні роботи енергоінфраструктури, яка потрапила під обстріл з 10 жовтня, а також у ніч проти 11 листопада. За його словами, деякі об'єкти були пошкоджені по два-чотири рази.

Теги: #дтек #херсонська_область

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