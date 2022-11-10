Економіка

15:33 10.11.2022

Падіння ВВП України у жовтні-2022 прискорилося до 39% через російські атаки на інфраструктуру – Мінекономіки

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Падіння ВВП України у жовтні-2022 прискорилося до 39% через російські атаки на інфраструктуру – Мінекономіки

Російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні погіршили падіння ВВП до рівня 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із представниками американських ЗМІ.

"За підсумками 9 місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30%. Однак у разі продовження атак, а в результаті – відключень, ВВП може знизитися нижче", – цитує її слова пресслужба відомства.

Водночас Свириденко зазначила, що загалом економіка України навіть за нових складних умов продемонструвала непогані адаптаційні здібності та гнучкість.

"Вже можна бачити, з якою рекордною швидкістю наші енергетики повертають людям світло. Українці теж не підводять: щоразу, коли ми просимо людей знизити споживання електроенергії, ми отримуємо економію від 7% до 20%. І з такою допомгою від людей нам легше збалансувати систему", - сказала перший віцепрем'єр.

На зустрічі Свириденко також наголосила на важливості подальшого надання допомоги Україні, зокрема для підтримки економіки, та наголосила на тому, що Україна розраховує на зміцнення двосторонніх торговельних відносин зі США, включення в інвестиційне страхування, а також подальші постачання зброї.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу, в Мінекономіки говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Однак потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання його було покращено лише до 32%.

"Враховуючи оперативну оцінку ВВП Держстатом (падіння реального ВВП у І кварталі на 15,1%, у ІІ кварталі на 37,2%), та оцінку падіння ВВП на 35% у ІІІ кварталі та на 37% у IV кварталі, річний прогноз падіння реального ВВП у 2022 році було скориговано до 32%", – наголошував уряд у пояснювальній записці.

Також прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Нацбанк України у середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%.

Теги: #ввп #падіння

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