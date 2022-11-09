Економіка

14:14 09.11.2022

Кількість активних будівельних майданчиків на сьогодні найбільша у Львові – M4U

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Кількість активних будівельних майданчиків на сьогодні найбільша у Львові – M4U

Кількість активних будівельних майданчиків у Львові збільшилась на 1,4% у жовтні – до 212, у Києві – на 6,9% до 185, в Одесі скоротилася на 8,2% – до 135, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник M4U Володимир Даниленко.

"На будівельному ринку найбільших міст України спостерігаються схожі тенденції. Однак є й відмінності, зумовлені воєнною ситуацією та близькістю до лінії фронту. Якщо у Києві та Львові девелопери продовжують відновлювати забудови, а іноді навіть починають нові об'єкти та черги, то в Одесі кількість активних майданчиків у жовтні скоротилося. Вартість квадратного метра по всій Україні не зазнала суттєвих змін, проте основним драйвером зростання став економ-клас", - повідомив Даниленко.

Згідно з аналітикою компанії M4U, у Києві зростання вартості квадратного метра суттєво сповільнилося і в жовтні становило лише 1,7%, середня ціна – 60 477 грн. В економ-класі квадратний метр подорожчав у середньому на 8%, у комфорт-класі лише на 2,7%, а бізнес-класі – навіть знизився на 0,5%. Квадратний метр у новобудовах класу еліт виріс у ціні на 2,5%.

Найбільша кількість пропозицій квартир зосереджена у ціновому діапазоні 26-48 тис. грн за 1 кв. м, серед них найбільше пропозицій комфорт-класу. Найбільше об'єктів, що будуються і продаються, як і раніше розташовано в Голосіївському (28 ЖК), Печерському (27 ЖК) та Шевченківському (26 ЖК) районах Києва.

У Львові темпи зростання вартості квадратного метра теж сповільнилися: у жовтні зростання становило 2,3%, у середньому по місту квадратний метр коштував 40 801 грн. Найбільше подорожчали квартири економ-класу – на 5,4% порівняно із вереснем. Нижчий показник у комфорт-класі – 4,2%. Водночас ціни на житло класу бізнес та еліт знизилися – на 1,7% та 1,3% відповідно.

Більшість новобудов продається у ціновому діапазоні від 22 до 36 тис. грн за 1 кв. м, однак, якщо у Києві в подібний діапазон потрапляють об'єкти лише економ та комфорт-класу, у Львові така вартість квадратного метра може бути й у новобудов, заявлених у класах бізнес та еліт.

Найбільше ЖК, що будуються, розташовано в Шевченківському (43 ЖК) і Сихівському (41 ЖК) районах.

Експерт наголосив, що ситуація в Одесі відрізняється від Києва та Львова. Кількість активних будівельних майданчиків в Одесі у жовтні скоротилася на 8,2% – до 135, натомість вартість квадратного метра продовжила зростати, хоч і не так активно, як улітку. У середньому по місту квадратний метр коштував 40 789 грн, на 3,7% дорожче, ніж у вересні.

Найбільше зростання ціни в Одесі спостерігається у новобудовах класу еліт, де квадратний метр подорожчав на 14,8%. Водночас ціна квадратного метра у ЖК бізнес-класу знизилася на 2,3%. Зростання в комфорт-класі становило 1,5%, в економ-класі - 1,1%.

"Незважаючи на те, що середня вартість новобудов у Львові та Одесі майже однакова, більшість одеських об'єктів продається у нижчому ціновому діапазоні, ніж у Львові чи Києві – 18-32 тис грн.", - повідомив Даниленко.

Найактивніше забудовується центральний Приморський район Одеси: у жовтні там активно велися роботи на 56 майданчиках. Для порівняння, у Київському районі 34 активні майданчики, в інших – ще менше.

Створена у лютому 2020 року українська proptech-компанія M4U спеціалізується на розробці та впровадженні комплексних інтелектуальних рішень у сфері девелопменту нерухомості.

Теги: #львів #нерухомість #m4u

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