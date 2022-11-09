Економіка

12:58 09.11.2022

"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

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"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

Оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі" додав до графіка стабілізаційних відключень адреси юридичних клієнтів.

"Тепер власники бізнесу можуть дізнатися про можливі відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це допоможе спланувати роботу бізнесу та підготуватися до можливої відсутності світла", - повідомила компанія на фейсбук-сторінці у середу.

Уточнено, що до графіку потенційних відключень додано майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, які перебувають у будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку та раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень.

Також наголошується, що компанія продовжує розширювати адресну базу у графіках. "Якщо вашої адреси немає у графіку, проте світло відсутнє – просимо повідомити нам про це через форму зворотного зв'язку на сайті "ДТЕК Київські електромережі". Ми обов'язково все перевіримо та внесемо адресу вашого бізнесу до графіка за потреби", – пояснили в компанії.

Теги: #енергетика #дтек #юрособи

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