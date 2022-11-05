"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільних мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання у форматі ГПВ для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за розкладом, складеним операторами розподільних мереж для кожної області.

В "Укренерго" наголосили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Графіки можна знайти на сайтах розподільних компаній (обленерго).