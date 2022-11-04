На транскордонну співпрацю Угорщини, Словаччини, Румунії та України ЄК виділяє EUR66 млн

Понад EUR66 млн буде виділено в рамках першої програми європейської транскордонної співпраці Interreg NEXT для партнерства Угорщини, Словаччини та Румунії з Україною в галузі охорони здоров'я, довкілля та ефективного державного управління, оголосила у п'ятницю Єврокомісія (ЄК).

"Ця програма є частиною загальної підтримки та непохитної солідарності ЄС щодо України. Реалізуючи політику згуртування, Interreg допоможе Україні і державам-членам, що межують з нею, протистояти спільним викликам і використовувати спільні можливості", - заявила член ЄК з політики згуртування та реформ Еліза Феррейра.

Програма охоплює період 2021-2027 років. Передбачається, що Угорщина, Словаччина, Румунія та Україна спільно працюватимуть над забезпеченням рівного доступу до медичного обслуговування та підвищенням стійкості своїх систем охорони здоров'я.

Програма підтримає рішення щодо адаптації до зміни клімату та запобігання ризикам стихійних лих. Країни-учасниці співпрацюватимуть з метою захисту природи, розвитку "зеленої інфраструктури" та туризму.

Йдеться також про приведення у відповідність норм України з державами-членами ЄС у сфері ефективної державної адміністрації. Відповідні проєкти сприятимуть юридичній та адміністративній співпраці для усунення спільних перешкод взаємодії у прикордонних районах, підтримуючи при цьому співпрацю між громадянами, громадянськими суспільствами та державними інститутами, повідомляється у комюніке Єврокомісії.