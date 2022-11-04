У Єврораді сподіваються, що рішення виділяти Україні у 2023 році щомісяця EUR1,5 млрд може бути ухвалене на початку грудня

У Європейській раді сподіваються ухвалити рішення на пропозицію Європейської комісії про виділення у 2023 році Україні щомісячної макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,5 млрд на засіданні Євроради з економічних питань 6 грудня.

Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений дипломат Чехії, яка наразі головує у Європейському Союзі, напередодні засідання Європейської ради з економічних питань, яке відбудеться 8 листопада у Брюсселі, у рамках якого відбудеться попереднє обговорення цієї пропозиції.

"Є необхідність допомогти фінансувати українську державу, і ми сподіваємося, що коли Комісія надасть відповідну пропозицію, ми зможемо швидко просунутися з тим, щоб Україна у 2023 році змогла регулярно отримувати підтримку від ЄС. Буде багато роботи, але ми націлені, щоб Рада з економічних питань, яка запланована на шосте грудня, це схвалила, щоб ми увійшли в новий рік із цими гарантованими для України грошима", - сказав він.

Високопоставлений дипломат уточнив, що наразі Комісія вже надала проєкт, у якому "більш-менш позначено, як саме ми просуватимемося з цього питання". "Якщо на це буде згода (міністрів), то потім Комісія має подати для нас інструкцію до дії, де має бути чітко зазначено, звідки будуть отримані гроші, як ми зможемо їх гарантувати. Процедура буде досить складною, також буде залучено і Європейський парламент. Тому ми маємо подивитися, які кроки ми можемо зробити наразі швидко, щоб і держави-члени також дали свою згоду, щоб ці гроші були гарантовані наступного року", - додав співрозмовник журналістів.

Крім того, міністри обміняються думками щодо виконання санкції, які були вже застосовані Європейським Союзом до Росії та Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про пропозицію Єврокомісії виділяти Україні EUR1,5 млрд щомісяця. "Загалом за наступний рік ця цифра становила б EUR18 млрд. Такий крок дав би змогу забезпечувати передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів для України. Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм", - повідомила вона.