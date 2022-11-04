Економіка

17:30 04.11.2022

У Єврораді сподіваються, що рішення виділяти Україні у 2023 році щомісяця EUR1,5 млрд може бути ухвалене на початку грудня

2 хв читати
У Єврораді сподіваються, що рішення виділяти Україні у 2023 році щомісяця EUR1,5 млрд може бути ухвалене на початку грудня

У Європейській раді сподіваються ухвалити рішення на пропозицію Європейської комісії про виділення у 2023 році Україні щомісячної макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,5 млрд на засіданні Євроради з економічних питань 6 грудня.

Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений дипломат Чехії, яка наразі головує у Європейському Союзі, напередодні засідання Європейської ради з економічних питань, яке відбудеться 8 листопада у Брюсселі, у рамках якого відбудеться попереднє обговорення цієї пропозиції.

"Є необхідність допомогти фінансувати українську державу, і ми сподіваємося, що коли Комісія надасть відповідну пропозицію, ми зможемо швидко просунутися з тим, щоб Україна у 2023 році змогла регулярно отримувати підтримку від ЄС. Буде багато роботи, але ми націлені, щоб Рада з економічних питань, яка запланована на шосте грудня, це схвалила, щоб ми увійшли в новий рік із цими гарантованими для України грошима", - сказав він.

Високопоставлений дипломат уточнив, що наразі Комісія вже надала проєкт, у якому "більш-менш позначено, як саме ми просуватимемося з цього питання". "Якщо на це буде згода (міністрів), то потім Комісія має подати для нас інструкцію до дії, де має бути чітко зазначено, звідки будуть отримані гроші, як ми зможемо їх гарантувати. Процедура буде досить складною, також буде залучено і Європейський парламент. Тому ми маємо подивитися, які кроки ми можемо зробити наразі швидко, щоб і держави-члени також дали свою згоду, щоб ці гроші були гарантовані наступного року", - додав співрозмовник журналістів.

Крім того, міністри обміняються думками щодо виконання санкції, які були вже застосовані Європейським Союзом до Росії та Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про пропозицію Єврокомісії виділяти Україні EUR1,5 млрд щомісяця. "Загалом за наступний рік ця цифра становила б EUR18 млрд. Такий крок дав би змогу забезпечувати передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів для України. Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм", - повідомила вона.

Теги: #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:06 10.10.2022
Мішель: Бомбардування міст України свідчить про розпач Кремля, що зростає

Мішель: Бомбардування міст України свідчить про розпач Кремля, що зростає

16:22 30.09.2022
27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

20:39 21.09.2022
Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

21:46 23.07.2022
Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина – президент Євроради

Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина – президент Євроради

22:22 23.06.2022
Євросоюз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років – Зеленський на Єврораді

Євросоюз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років – Зеленський на Єврораді

21:01 23.06.2022
Затримка з ухваленням рішення щодо статусу кандидата для України викликана бажанням деяких країн ЄС надати такий самий статус Боснії та Герцеговині

Затримка з ухваленням рішення щодо статусу кандидата для України викликана бажанням деяких країн ЄС надати такий самий статус Боснії та Герцеговині

17:07 23.06.2022
У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

20:36 22.06.2022
Зеленський обговорив із австрійським канцлером майбутній саміт Європейської ради та повоєнне відновлення України

Зеленський обговорив із австрійським канцлером майбутній саміт Європейської ради та повоєнне відновлення України

18:28 21.06.2022
У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

20:52 20.06.2022
Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

ОСТАННЄ

На транскордонну співпрацю Угорщини, Словаччини, Румунії та України ЄК виділяє EUR66 млн

Кабмін виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа"

G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

Шмигаль про завдання нового голови "Нафтогазу": Нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

"Нафтогаз" внесе зміни до свого статуту для скасування приписів НАЗК про незаконність призначень до компанії нещодавніх членів уряду

Пацкан написав заяву про відставку з посади керівника Рахункової палати – нардеп Гончаренко

Гетманцев анонсував законопроєкт про підтримку промисловості у воєнний час

У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА