ДІЯРУ ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) ініціює позбавлення Росії прав та привілеїв у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляється на сайті інспекції.

"Глава Держатомрегулювання (Олег Коріков – ІФ-У) запропонував опрацювати питання вироблення консолідованої позиції щодо винесення питання про позбавлення прав та привілеїв російської федерації в МАГАТЕ на розгляд Ради управляючих та скликання позачергової Генеральної конференції агентства", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в ДІЯРУ, з такою ініціативою Коріков виступив 1 листопада під час чергової онлайн-наради з представниками Європейської комісії, Європейської групи регуляторів ядерної безпеки (ENSREG), Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів (WENRA), Комісії ядерного регулювання США (US NRC), Офісу ядерного регулювання Великої Британії (ONR) та МАГАТЕ. Зустріч була присвячена обговоренню актуальних питань ядерної безпеки в умовах війни та окупації Росії Запорізької АЕС.

"Під час онлайн-зустрічі Олег Коріков поінформував міжнародних партнерів, що, незважаючи на ухвалену Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/4, Резолюцію Ради управляючих МАГАТЕ "Безпека, захищеність та гарантії: наслідки ситуації в Україні" та постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські загарбники продовжують застосовувати засоби силового та психологічного впливу на персонал та практику незаконного втручання у технологічний процес експлуатації ядерних установок", - зазначили в ДІЯРУ.

Зокрема, 14 жовтня 2022 року російські окупаційні підрозділи розпочали будівництво невідомої споруди на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) ЗАЕС. Це є незаконним втручанням у конструкцію ядерної установки, зневагою до фундаментальних принципів безпеки, грубим порушенням національного та міжнародного законодавства, правил та норм, наголосили в інспекції.

"Ці факти є свідченням того, що росія продовжує спроби присвоїти ядерні установки та ядерний матеріал України, ігноруючи рішення, резолюції та визнання міжнародними організаціями – ООН та МАГАТЕ, членом яких росія досі вважається – того беззаперечного факту, що Запорізька АЕС є українською атомною станцією та єдиною законною організацією, що може експлуатувати станцію, є ДП НАЕК "Енергоатом", – констатували у ДІЯРУ.