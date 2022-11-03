Економіка

10:09 03.11.2022

Бюджетний комітет Ради рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у цілому

3 хв читати
Бюджетний комітет Ради рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у цілому

Парламентський бюджетний комітет позитивно оцінив доопрацювання урядом проєкту держбюджету України на 2023 рік, відзначив його погодження з Міжнародним валютним фондом та рекомендував Верховній Раді ухвалити його у другому читанні та в цілому.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 2 листопада, воно вже оприлюднено на сайті парламенту.

Бюджетний комітет пропонує збільшити видатки на висвітлення діяльності Верховної Ради на 120 млн грн, на парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини - на 96,56 млн грн, на фінансування статутної діяльності політичних партій - на 519,39 млн грн, на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна - на 38,5 млн грн.

Крім того, пропонується додатково виділити 62,76 млн грн Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та 16,38 млн грн - Національному агентству питань запобігання корупції, все це - за рахунок скорочення Резервного фонду.

Бюджетний комітет нагадав, що у доопрацьованому до другого читання проєкті держбюджету доходи збільшено на 50,1 млрд грн (або на 3,9%), зокрема за загальним фондом - на 26,5 млрд грн; видатки - на 66,8 млрд грн (або на 2,7%), зокрема за загальним фондом - на 43,2 млрд грн.

Крім того, розширено дефіцит за загальним фондом на 16,7 млрд грн (або на 1,3%) за рахунок такого самого додаткового залучення зовнішнього фінансування - сумарно до 1 трлн 442,9 млрд грн. "Отже, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 20,6% прогнозного ВВП (збільшено на 0,6 процентного пункту порівняно із законопроєктом, поданим на І читання)", - зазначає комітет, наголошуючи на суттєвих ризиках недоотримання таких запозичень.

Як зазначили депутати, відповідно збільшено граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року до 6 трлн 422,7 млрд грн, що становить 102,3% прогнозного ВВП (+2,2 п. п. до законопроєкту, поданого на І читання).

Під час підготовки проєкту держбюджету на 2023 рік до другого читання було знижено прогнозне зростання ВВП до 3,2% із 4,6% та інфляції - до 28% із 30%. У результаті уточнений прогноз номінального ВВП становить 6 трлн 279,3 млрд грн замість 6 трлн 399 млрд грн.

"Водночас у пояснювальній записці до доопрацьованого законопроєкту зазначено, що оптимістичніші очікування фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу, зумовили коригування припущень щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець 2023 року - 45,8/$1 (попередній прогноз - 50 грн/$1), причому середньорічне його значення залишається без змін (прогноз - 42,2 грн/$1)", - зазначив комітет.

Він додав, що збільшено прогноз коштів, що перераховуються НБУ, на 51,6 млрд грн і передбачено зарахування таких коштів по 50% до загального та спеціального фондів, тоді як у законопроєкті, поданому на І читання, - у повному обсязі до спеціального фонду. Таке зростання дало змогу додатково спрямувати 16,1 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, збільшеного до 35,5 млрд грн.

Серед основних змін до другого читання Комітет виділив збільшення видатків на пенсії на 38,9 млрд грн; виробництво і трансляцію телерадіопрограм для державних потреб - на 1,4 млрд грн; судову владу - на 1,3 млрд грн (зокрема Державній судовій адміністрації - на 1,1 млрд грн, Верховному Суду - на 245,4 млн грн, Вищій раді правосуддя - на 25,5 млн грн), а також збільшення трансфертів до місцевих бюджетів - на 2,519 млрд грн переважно на соцекономрозвиток.

Загалом доходи у доопрацьованому урядом до другого читання проєкті держбюджету-2023 становлять 1 трлн 329,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 173,1 млрд грн, видатки - 2 трлн 580,7 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 2 трлн 296,5 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 1 трлн 296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 124,6 млрд грн.

Прожитковий мінімум - 2589 грн, мінімальна заробітна плата - 6700 грн.

Теги: #бюджет #комітет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 03.11.2022
Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

19:53 01.11.2022
Дефіцит держбюджету в жовтні підскочив до 143,4 млрд грн

Дефіцит держбюджету в жовтні підскочив до 143,4 млрд грн

12:23 01.11.2022
Зведений платіжний баланс України у вересні-2022 зведено із дефіцитом $750 млн

Зведений платіжний баланс України у вересні-2022 зведено із дефіцитом $750 млн

09:47 01.11.2022
Видатки в проєкті держбюджету-2023 до другого читання збільшено на 66 млрд грн - Мінфін

Видатки в проєкті держбюджету-2023 до другого читання збільшено на 66 млрд грн - Мінфін

14:00 28.10.2022
НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році

НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році

16:38 27.10.2022
Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

08:18 27.10.2022
Найбільш проблемним є покриття дефіциту держбюджету України у І кв.-2023

Найбільш проблемним є покриття дефіциту держбюджету України у І кв.-2023

20:40 21.10.2022
Студентів із тимчасово окупованих територій та дітей учасників бойових дій буде переведено на "бюджет" - Зеленський

Студентів із тимчасово окупованих територій та дітей учасників бойових дій буде переведено на "бюджет" - Зеленський

06:59 19.10.2022
Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у вересні зросли у 2,8 раза

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у вересні зросли у 2,8 раза

14:52 18.10.2022
Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

Дефіцит держбюджету в жовтні підскочив до 143,4 млрд грн

Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

ОСТАННЄ

Швейцарія виділить 100 млн франків на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України

RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, включно з виходом

RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, зокрема вихід із ринку РФ

УКАБ укотре закликав Кабмін затвердити перелік територій, постраждалих від російського вторгнення

Частка нелегальних цигарок в Україні в серпні зросла до рекордних за часи незалежності 21,9%

McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

"Запоріжсталь" розробила план зниження споживання покупної е/е

Мінагрополітики та галузь птахівництва домовилися спільно працювати над стабілізацією цін на яйця

Нардеп вимагає від БЕБ ефективної боротьби з точками продажу нелегального тютюну та його виробниками

Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА