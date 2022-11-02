Економіка

11:37 02.11.2022

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

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Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

Вартість зруйнованого і пошкодженого російськими окупантами майна та інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів (ВП) держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн, повідомила компанія у телеграм-каналі у середу.

"Фахівці ДП "НАЕК "Енергоатом" провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Як пояснили в НАЕК, остаточний розмір втрат та збитків, завданих Запорізькій АЕС, буде визначено після деокупації станції, повної перевірки та інвентаризації всього майна.

"Енергоатом" вживатиме всіх заходів, щоб задля відшкодування всієї шкоди та збитків, завданих компанії, до відповідальності притягнули і країну-агресорку, і її державну корпорацію з атомної енергії "Росатом", яка разом з військовими РФ бере безпосередню участь у злочинах і актах ядерного тероризму", - резюмували в "Енергоатомі".

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/10475

Теги: #збитки #енергоатом

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