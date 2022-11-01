Росія продовжить спроби знищити українську енергосистему, водо- і теплозабезпечення - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що Росія продовжить спроби знищити українську енергосистему, водо- і теплозабезпечення.

"На сьогоднішній ранок у Києві повністю відновлено водопостачання й електроенергію. У Київській області так само більшість споживачів підключили. У Черкаській області, де вчора практично повністю зникла електроенергія, ситуація стабілізувалася, люди зі світлом", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що вчорашня атака – це частина більшої, заздалегідь спланованої стратегії Росії щодо знищення української енергетичної системи.

"І ми з вами маємо розуміти, що удари проти нашої енергоінфраструктури продовжаться. Будуть спроби знищити як генерацію, так і розподіл електроенергії. Будуть удари проти систем водо- й теплозабезпечення", - заявив він.

За словами прем'єра, зараз є два режими відключення електроенергії для споживачів.

"Перший – це плановий режим, коли світло відключають для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками. Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними", - зазначив він.

Водночас Шмигаль наголосив, що потрібно розуміти, що російські терористи не дотримуються графіка обстрілів під час атак на українську інфраструктуру.

"Тому, власне, існує другий тип відключень – аварійний. Аварійні відключення неможливо передбачити і неможливо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон ударили по об'єкту інфраструктури, то як наслідок екстрено відключається частина споживачів", - констатував прем'єр.

Він наголосив, що для того, щоб мінімізувати планові відключення, потрібно економити електроенергію.

"Кожен із нас тепер має прийняти цю нову реальність і перелаштуватися, щоб споживати якомога менше електроенергії. Особливо в пікові години зранку й увечері", - наголосив він.

Серед іншого прем’єр розповів, що влада продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення й обігріву.

"Уже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні вісім місяців. Тому в нас є і будуть резерви, щоб відновлювати все зруйноване", - підсумував Шмигаль.