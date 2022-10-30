ОСР мають актуалізувати графіки відключень споживачів для більш прогнозованого енергопостачання - радник прем'єра

Однією з причин недотримання графіків відключення енергопостачання споживачам є те, що після початку війни сильно змінився обсяг обмеження, яке може забезпечити одна окрема черга споживачів, і це змушує диспетчерський центр НЕК "Укренерго" запроваджувати додаткові обмеження, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

"Це питання щодо того, коли і як були сформовані графіки відключень. Як засвідчив останній досвід запровадження обмежень, зараз вони часто не відповідають тій величині обмеження, на яку розраховує диспетчер, коли їх вводить", – сказав Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кількість відключених черг визначається величиною, на яку необхідно знизити навантаження в енергосистемі.

"Наприклад, у диспетчера є необхідність знизити в певному регіоні споживання на 120 МВт. Під кожну чергу має бути заведено, наприклад, 40 МВт. До речі, графіки складаються так, щоб кожна черга давала змогу знижувати однакову величину потужності. Отже, він розуміє, що йому потрібно відключити три черги споживачів. Але за фактом виявляється, що в результаті виконання таких команд споживання знизилося всього на 70 МВт. Відповідно, надходить вимушена наступна команда відключати ще 2 або 3 черги", – описав ситуацію Бойко.

Він пояснив таку невідповідність тим, що після початку повномасштабних бойових дій, коли споживання в енергосистемі загалом зменшилося на 30%, знизилося і навантаження ліній, що живлять споживачів з тієї чи іншої черги для обмеження, оскільки багато хто виїхав з країни, якісь заклади або компанії перестали працювати тощо.

Крім того, за його словами, зараз вже неефективно застосування обмежень для промислових споживачів, оскільки частина підприємств скоротили або взагалі припинили виробництво. Відповідно, потужність, яку споживає промисловість у певних регіонах, сьогодні занадто низька, щоби мати ресурс для зменшення.

"Якщо диспетчер дає команду на зниження навантаження, наприклад, на 50 МВт, а результатом є зниження лише на 2-5 МВт, відповідно, зниження на необхідний обсяг не відбулося. Отже, щоб не допустити аварійної ситуації в енергосистемі, диспетчер починає задіювати так звані графіки аварійних відключень", – пояснив радник прем'єра.

Водночас він повідомив, що уряд втрутився в цю ситуацію і намагається забезпечити споживачам максимальну інформованість про відключення і їх прогнозованість.

"Враховуючи, що з цими графіками нам доведеться жити всю зиму, цього тижня тривають інтенсивні діалоги із залученням Мінрегіону, Міненерго, "Укренерго", керівників ОВА, операторів системи розподілу (ОСР) з метою наведення ладу з наповненням цих графіків і докладаються зусилля, щоб сформувати чіткі переліки вулиць, будинків з доведенням чітких термінів відключень та інформуванням населення про запровадження таких графіків", – зазначив Бойко.

За його словами, ОСР вже найближчим часом мають зробити нові реальні графіки на основі актуалізованих даних про споживання, зокрема з урахуванням температури навколишнього середовища. Для цього ОСР повинні переглянути наповнення кожної з черг, яких всього десять, і максимально міксувати їх, щоб під знеструмлення не потрапляли ті самі споживачі, а ті, що потрапляють, знали, коли це станеться.

Водночас він зазначив, що обсяг дефіциту доволі точно оцінюється.

"Завдання стоїть - чітко сказати людям, в якому проміжку часу вони будуть знеструмлені, і намагатися дотримуватися регламенту тривалості, щоб ці відключення були не більше 2 годин, навіть якщо їх буде більше одного за добу", – пояснив радник прем'єра.

Водночас він допустив, що тривалість відключень у деяких проблемних енерговузлах може бути більше двох годин, але в такому разі, за його словами, наступні дві години для цієї черги повинні бути за можливості заміщені іншим набором споживачів, які також мають бути про це поінформовані.

Також Бойко висловив думку, що триваліші, але максимально прогнозовані відключення кращі за спонтанні.

"Якщо обмеження споживання не можна уникнути, то, принаймні, потрібно зробити максимально комфортним існування в цих умовах", – резюмував радник прем'єра.