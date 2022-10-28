Економіка

16:51 28.10.2022

Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

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Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Близько ста із понад 6 тисяч працівників окупованої військами Росії Запорізької АЕС підписали контракти на роботу у створеному "Росатомом" АТ "Екплуатувальна організація "Запорізька АЕС", повідомила НАЕК "Енергоатом".

"З 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько ста підписали контракти із "Росатомом". Більшість "погодилися" під тиском загарбників", - повідомляється в телеграм-каналі НАЕК у п'ятницю.

Там уточнили, що ще 4,3 тис. проукраїнських робітників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Навіть незважаючи на весь тиск і загрози російських загарбників переважна більшість працівників станції мають проукраїнську позицію, продовжують чинити опір окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів з фейковим АТ "Екплуатувальна організація "Запорізька АЕС", яким керує "Росатом"", - зазначили в "Енергоатомі".

Водночас у компанії визнали, що серед персоналу є й ті, хто добровільно погодився співпрацювати з окупантами, зокрема серед керівного складу.

"Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої вчинки після звільнення станції та її повернення під повний контроль України", - наголосили в компанії.

Водночас, за даними "Енергоатому", неуспішна компанія з підписанням співробітниками ЗАЕС контрактів із "Росатомом" привела на станцію так званого главу Криму Сергія Аксьонова та першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кириєнка.

"Вони мають продемонструвати хоча б якісь успіхи та переконати персонал станції підписати контракти", - переконані в "Енергоатомі".

Теги: #росатом #контракти #заес

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