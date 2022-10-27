Економіка

21:33 27.10.2022

Світовий банк структурує перші проєкти для фінансування через Ukraine Recovery Trust Fund на початку грудня

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Світовий банк структурує перші проєкти для фінансування через Ukraine Recovery Trust Fund на початку грудня

Світовий банк (СБ) заснував новий траст-фонд з метою першочергового відновлення України – Ukraine Recovery Trust Fund (URTF) та розпочав структурування перших трьох проєктів для фінансування через цей фонд, повідомив заступник виконавчого директора від України до СБ Роман Качур агентству "Інтерфакс-Україна".

"URTF - це, фактично, платформа, на яку донори можуть внести кошти. Світовий банк структурує проєкти з пакета першочергового відновлення. Зараз перші три проєкти, які готуються, - щодо житла, інфраструктурі та закладів охорони здоров'я", - повідомив він у кулуарах Міжнародної експертної конференції з відновлення України, що відбулася днями в Берліні.

"Вони будуть підготовлені, структуровані десь на початку грудня, і одразу розпочнеться їхнє фінансування в міру наявних коштів донорів. Зараз Голландія, Норвегія, Іспанія вже заявили, що вони внесуть грантові кошти до цих донорських фондів, і Світовий банк також внесе свої кошти і фінансуватиме ці проєкти", – додав Качур.

Він зазначив, що ці структуровані проєкти – на велику суму, ніж є зараз, і вони будуть відкриті для інших донорів у міру того, як ці донори з'являтимуться і приєднаються до фінансування.

Заступник виконавчого директора СБ нагадав, що до цієї миті Світовий банк працював з Україною за проектом PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – для фінансування поточних витрат, переважно на заробітні плати, а зараз створюється подібна інфраструктура для проєктів відновлення.

Качур зазначив, що фактично PEACE був основним проєктом для фінансування зарплат із червня цього року: усі зарплати у публічному секторі – лікарям, вчителям, державним службовцям – на 100% фінансуються через PEACE.

"І так заплановано до кінця року і, я сподіваюся, що цей проєкт буде продовжений і працюватиме і наступного року. Він добре себе показав цього року: не було затримок із виплатою зарплат жодного місяця, вони повністю профінансовані до кінця року з тими зобов'язаннями, які донори вже на себе взяли", – наголосив заступник виконавчого директора СБ.

Говорячи про проєкти відновлення, Качур нагадав про здійснену СБ оцінку збитків України від війни – Rapid Damage and Needs Assessment –$349 млрд лише за період із кінця з лютого до 1 червня.

"Зараз оновлюємо (оцінку). Ми не знаємо ще скільки, але це буде в рази більше. І під цю оцінку збитків, під напрями, які там описані, створюється ця інфраструктура траст-фондів. І зараз ми ідентифікуємо конкретні проєкти, оскільки $349 млрд – це колосальна сума, її неможливо швидко перетравити ні з українського боку, ні у донорів немає такої суми коштів", – зазначив він.

Заступник виконавчого директора наголосив, що дуже важливо дати зараз практичний результат – невеликі проєкти, які мають результат уже зараз та підйомні для донорів.

Говорячи про найбільш пріоритетні витрати на відновлення в $17 млрд, про які заявляв СБ і уряд України, і вплив на них останніх масштабних обстрілів енергоінфраструктури, Качур зазначив, що пріоритезація цих $17 млрд може змінюватися.

"Якщо раніше говорили, що закупівля газу - найперше завдання, і в наших розрахунках ціна (газу) три місяці була $2-3 тис. за тисячу кубів, то зараз виважена ціна - $900, а окремі трейдери пропонують по $700 за тисячу кубометрів. Тому потреба зменшилася, але зросла в енергетиці. Треба швидко реагувати і використовувати кошти там, де вони найбільш необхідні", – навів приклад представник СБ.

Він не зміг спрогнозувати, яку суму з цих $17 млрд буде надано через URTF. "Це залежить від того, які ресурси будуть у донорів. Якщо грантові кошти – то це траст-фонд, якщо це будуть кредитні кошти, то це не буде траст-фонд, але, швидше за все, проєкти, на які використовуватимуться ці кошти, будуть структуровані банком", – пояснив Качур.

За його словами, зараз серед усіх донорів СБ має найбільшу здатність готувати такі проєкти: найбільше досвіду, персоналу, який працює з Україною, зв'язків з урядом на горизонтальному рівні – з кожним міністерством.

"Я оцінюю, що вони будуть локомотивом з підготовки проєктів для майбутніх донорів. Ми ж сьогодні чули, що всі донори наголошують на важливості механізмів звітності, процедур проведення закупівель, стандартів ESG. Вони не готові давати кошти в структури, де вони будуть витрачатимуться не за загальноприйнятими у цих країнах принципами", – зазначив заступник виконавчого директора СБ.

Як повідомлялося, цього тижня Світовий банк перерахував Україні додаткові $500 млн у рамках проєкту PEACE за рахунок гарантій, наданих Великою Британією. Новий транш уже збільшив суму вже наданих Україні через СБ до $11,4 млрд, або майже половину всього зовнішнього фінансування за рахунок війни. Основним грантовим донором виступають США, які виділили $8,5 млрд.

 

 

Теги: #сб #відновлення

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