Економіка

14:31 27.10.2022

"Метінвест" проводить переговори із Мінекономіки та ОП щодо нормалізації законодавства у воєнний час для підвищення завантаження підприємств - СЕО

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"Метінвест" проводить переговори із Мінекономіки та ОП щодо нормалізації законодавства у воєнний час для підвищення завантаження підприємств - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" проводить переговори із Міністерством економіки України та Офісом президента щодо нормалізації законодавства та нормативних актів для полегшення фіскального навантаження на працюючі підприємства у воєнний час та підвищення завантаження виробничих потужностей.

Як повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю в рамках спецпроєкту Forbes Ukraine "Країна героїв", поточний рік стає найгіршим за весь час існування компанії.

"Але початок року був нормальним – у січні-лютому ситуація на ринках була досить привабливою для металургії. Тобто складнощі наразі серйозні", - констатував топменеджер.

За його словами, меткомбінат "Запоріжсталь" зараз працює на 45-50% потужностей, "Каметсталь" у липні працював на 30% потужності, але може збільшити завантаження до 60-70% за позитивної кон'юнктури на ринку.

"Також якщо зможемо всередині держави знайти регуляторні рішення, які дозволять цьому підприємству підвищити завантаження потужностей. Так, наприклад, зараз є закон 5600 – про підвищення ренти. Зараз, наприклад, рента береться з китайської ціни, коли ми не можемо навіть довезти до порту нашу руду. І ми не можемо не те, щоб до Китаю відправити, а не можемо навіть усім європейським споживачам її довезти. Тому на період воєнного часу це рішення незрозуміле. І тому зараз ми в діалозі і з Міністерством економіки, з Офісом президента – потрібно, як мінімум, на період війни, воєнний час це відкласти", - сказав гендиректор.

І додав, що необхідно ухвалити також інші рішення: "Ми досить серйозно пройшлися по всім складовим нашої продукції і дивимося, як можна зробити так, щоб ми проходили за собівартістю на ключові наші ринки".

Стосовно ж гірничорудних підприємств групи, Риженков констатував, що вони на сьогодні в середньому завантажені на 30%, два з них не працюють із видобутку руди – ІнГЗК та ПГЗК (у "Метінвесту" у ПГЗК частка 46%) – вони лише відвантажують руду зі складів. Два інших ГЗК - ЦГЗК і ПівнГЗК - працюють з випуску котунів практично на 100%.

Крім того, у групі є вугільна компанія - "Метінвест Покровськвугілля" (шахтоуправління "Покровське") - яка працює на 75-80% потужності, але могло б на 100%, проте через близькість до лінії фронту (30-40 км) брак персоналу вона зазнає складнощів, але у компанії займаються вирішенням цієї проблеми.

Європейські активи компанії в травні призупиняли виробництво через відсутність слябів, які раніше постачалися з "Азовсталі", і потрібен час на розбудову ланцюжків постачання. Нині вони всі працюють на 75-100% потужностей.

Крім того, американська шахта "Метінвесту" працює як автономний підрозділ на ринок, залишаючись у складі групи.

Гендиректор пояснив, що компанія не змінювала своєї стратегії на модернізацію.

"Нічого не змінилося, війна – це просто відстрочка. Хоча є й певні втрати через війну, які ми ніколи не заповнимо. Але з точки глобальної стратегії у ГМК – вона не змінюється, нам потрібно йти до випуску якісніших товарів, з більшою доданою вартістю", - наголосив СЕО.

Він навів приклад ГЗК, де з позиції технологічного переоснащення стратегія не змінилася: "Ми зменшили масштаби, ми розгорнули деякі речі у менш інтенсивному напрямку, але сама стратегія не змінилася".

"Ми маємо кілька стратегічних сценаріїв, які передбачають відновлення синергії з Україною європейських компаній, є сценарій з будівництва нових підприємств, які зможуть зміцнити потенціал наших українських підприємств. Нещодавно ми обговорювали можливість будівництва заводу в Болгарії, Італії. Це не просто, щоб інвестувати у Болгарію чи Італію, це для того, щоб забезпечити нашим ГЗК нормальний ринок збуту високоякісної продукції, яку ми тут вироблятимемо. Тому це все пов'язані речі", - пояснив Риженков.

"І звичайно є плани що робити із "Запоріжсталлю", з "Каметсталлю", з ГЗК - це залежить від розблокування логістичних маршрутів. (…) Другий фокус - коли ми побудували нові логістичні ланцюжки, ми зрозуміли, що вони не можуть забезпечити ту ефективність. Ми зробили план наприкінці квітня, а в травні був перший крок. І працюємо з "Укрзалізницею", і з польської та румунської залізницями. Там скрізь є вузькі місця, які можна розширювати", - зазначив керівник компанії.

Водночас він наголосив, що зараз великі інвестпроєкти не можна реалізовувати в Україні, оскільки інвестиції у країну, що воює, не вкладають.

"Тому має бути переконлива перемога, щоби пішли інвестиції", - резюмував топменеджер. "Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #переговори #метінвест

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