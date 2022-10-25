Єврокомісія потребує особливого механізму для регулярності фінансової допомоги Україні – президент

Фінансова допомога Україні з боку Євросоюзу з початку російської агресії досягла $19 млрд, зокрема $7 млрд – прямої підтримки бюджету, проте процеси узгодження такої допомоги залишаються складними, і це питання треба вирішити, щоб забезпечити ритмічність виділення Україні приблизно по $1,5 млрд щомісяця у 2023 році, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"На 2023 рік мають розробити механізм прямої фінансової підтримки України", – заявила вона на пресконференції на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення України у Берліні у вівторок.

Президентка ЄК зазначила, що щомісячні потреби бюджету України у 2023 році у фінансуванні становлять $3-5 млрд. За її словами, приблизно по третині їх мають генерувати ЄС, США та міжнародні фінансові організації.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС може покластися в цьому плані на США.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня-початку червня цього року попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких на початку серпня виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, мали надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин – дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

У результаті в середині жовтня надійшло лише EUR2 млрд, а віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що третій транш на EUR3 млрд очікується на початку грудня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції повідомив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд за місяць. У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки $5 млрд за місяць, проте поки що їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом із початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $23,62 млрд, з яких $10,5 млрд – грантові кошти, а $1 млрд – на відновлення.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або майже $3,2 млрд за місяць, зокрема $15 млрд від МВФ.

Окрім того, Шмигаль у Берліні підтвердив необхідність залучення в 2022-2023 році $17 млрд на екстрене відновлення.