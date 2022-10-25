Економіка

13:27 25.10.2022

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

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"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Військові РФ проводять несанкціоновані будівельні роботи на сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) окупованої ними Запорізької АЕС, що може свідчити про підготовку РФ акта ядерного тероризму, заявили в НАЕК "Енергоатом".

"Протягом останнього тижня російські окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (далі – СВЯП) на Запорізькій АЕС", - повідомила компанія у телеграм-каналі у вівторок.

Вона наголосила, що таке будівництво на території атомної станції є незаконним втручанням з боку Росії у проєкт ядерної установки СПСЯТ ЗАЕС та грубим порушенням як умов ліцензії на експлуатацію станції, так і міжнародних вимог у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

У компанії додали, що ці роботи російські військові ведуть власними силами в таємному режимі, український персонал і представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на майданчику ЗАЕС, на місце будівництва загарбники не допускають.

За даними "Енергоатому", на СПСЯП зберігається 174 контейнери, у кожному з яких міститься по 24 зборки відпрацьованого ядерного палива.

"Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення кількох сотень квадратних кілометрів прилеглої території", – попередили в НАЕК.

Там також звернули увагу, що вже дві доби представники російської влади і вся ворожа пропаганда заявляють про нібито підготовку Україною "брудної ядерної бомби", для якої, за твердженням країни-агресора РФ, може бути використане відпрацьоване ядерне паливо і радіоактивні відходи, що зберігаються на майданчику ЗАЕС.

"Для ще більшого залякування світу росіяни оприлюднили фейкову карту потенційного забруднення радіацією з епіцентром саме на ЗАЕС", - зазначили в "Енергоатомі".

У зв'язку з цим НАЕК передбачає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, що зберігаються на майданчику ЗАЕС.

"Енергоатом" закликав МАГАТЕ якнайшвидше оцінити провокаційні та загрозливі дії та заяви російської сторони.

Як повідомлялося, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив наміри агентства інспектувати на запит України два її атомні об'єкти щодо розміщення на них ядерних матеріалів, але не став уточнювати, про які саме об'єкти йдеться.

Теги: #тероризм #енергоатом #заес

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