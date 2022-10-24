Стабілізаційні відключення світла поновлюються у Києві та області вранці понеділка – "ДТЕК"

"ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили про поновлення застосування графіка стабілізаційних відключень у Києві та області вранці понеділка.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві та області з 9:24 відбуватимуться стабілізаційні відключення світла", – повідомляється на сайтах компаній.

Там попередили, що відключення мають тривати щонайбільше чотири години, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнє більш тривалий час, про що радять дізнаватися на сайтах компаній.

Як повідомлялося, графік стабілізаційних відключень, активізований повторно вранці 23 жовтня у Києві та області, було скасовано ввечері цього дня.

НЕК "Укренерго" 24 жовтня також запровадить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській і Сумській областях.

Крім того, згідно з її повідомленням, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Унаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок ранкових масштабних повітряних атак російських військ 22 жовтня НЕК "Укренерго" вимушено запровадило обмеження електропостачання у Києві та 10 областях.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські повітряні атаки енергосистеми, які активізувалися з 10 жовтня, пошкодили 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури. За його підрахунками, пошкоджено орієнтовно половину потужностей теплової генерації, через що Україна втратила 4000 МВт потужностей.