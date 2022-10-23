Економіка

20:47 23.10.2022

Україна націлена на якнайшвидший перехід від моніторингової до повноцінної програми з МВФ – розмова Зеленського та Георгієвої

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Україна націлена на якнайшвидший перехід від моніторингової до повноцінної програми з МВФ – розмова Зеленського та Георгієвої

Президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва обговорили підсумки роботи місії МВФ по Україні, плановану Моніторингову програму та можливу майбутню повноцінну програму фінансування Фонду.

"Запевнив, що Україна робитиме все, щоб гідно пройти Моніторингову програму МВФ і якнайшвидше перейти до нової. Наголосив на важливості координаційної платформи донорів", - написав Зеленський у твіттері за підсумками розмови і подякував за виділення $1,3 млрд екстреного фінансування.

"Прекрасна дискусія з президентом Зеленським. Обговорили… майбутню міжнародну конференцію щодо України та подальші дії на шляху до Моніторингової програми та можливої повноцінної програми МВФ", – зазначила, у свою чергу, глава МВФ Георгієва.

Двома днями раніше вона повідомила, що особисто візьме участь у Міжнародній експертній конференції щодо України в Берліні 25 жовтня під егідою G7, серед інших учасників якої також глави Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, президент Єврокомісії, канцлер Німеччини, президент Швейцарії та прем'єр Польщі.

Україну на ній представить прем'єр Денис Шмигаль та голови Мінфіну та Мінрегіону.

Як повідомлялося, 21 жовтня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив про продуктивні дискусії та продовження в найближчі тижні роботи над запрошеною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів. Передбачається, що вона стане основою повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого тижня наголосила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.

Голова Нацбанку Андрій Пишний за підсумками роботи місії повідомив, що наступний раунд переговорів з експертами МВФ щодо підготовки Моніторингової програми очікується у листопаді, а її затвердження – у грудні.

Міністр фінансів Марченко заявляв, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць порівняно із $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема, $15 млрд від МВФ.

 

 

Теги: #мвф #україна #переговори

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