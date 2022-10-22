Економіка

10:08 22.10.2022

У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

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У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

У Києві з 8:38 ранку почалися стабілізаційні відключення світла, повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, в Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Працює оновлений спрощений графік адрес – https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в зазначений проміжок часу.

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Стежте за оновленнями", - наголосили в компанії.

Теги: #київ #електроенергія #дтек

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