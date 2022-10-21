Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Рада ЄС закликає європейські структури своєчасно виділити обіцяні Україні EUR3 млрд макрофінансової допомоги, йдеться в заяві, поширеній у п'ятницю за підсумками саміту лідерів європейських держав, що відбувся в Брюсселі.

"Рада ЄС закликає до своєчасного надання EUR3 млрд макрофінансової допомоги Україні, що залишилися, пропонує Єврокомісії подати, а Раді - опрацювати, структурніше рішення для надання допомоги Україні", - наголошується в ній.

У заяві також наголошується, що для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку має використовуватися весь потенціал Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про ідею виділення Євросоюзом Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

"Загалом за наступний рік ця цифра становила б EUR18 млрд", - сказала глава Єврокомісії у п'ятницю на пресконференції у Брюсселі.

Вона зазначила, що такий крок дав би змогу забезпечувати "передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів" для України.

"Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм", - додала фон дер Ляєн.