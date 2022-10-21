Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про відновлення газопостачання в області.

"Фактично зроблено неможливе: на Донеччині відновлено газопостачання. Це – без перебільшення – героїчний вчинок усіх, причетних до цього процесу. Зокрема, працівників облгазу, "Укртрансгазу", обласної та місцевих військових адміністрацій", - написав Кириленко у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, таку високу оцінку на засіданні штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду під час воєнного стану висловив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.