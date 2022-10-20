"Укренерго" відзначила готовність бізнесу та населення знижувати споживання електроенергії для стабілізації системи

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" наголосила на готовності як населення, так і бізнесу відповідально ставитися до споживання електроенергії, до чого закликала компанія у зв'язку зі значними пошкодженнями російськими ударами енергосистеми України та необхідності вжиття важливих заходів щодо її стабілізації.

"Ми дякуємо і побутовим споживачам, і бізнесу. Це українські компанії, які заявили, що свідомо відмовляються від традиційного для себе освітлення та інших речей у години вечірнього максимуму споживання. Ваша робота дозволяє нам ремонтувати мережі швидше та відновлювати стабільність постачання", - йдеться в повідомленні ОСП у телеграм-каналі у четвер увечері.

Зокрема, у ньому згадуються "Нова пошта", ПУМБ, Київстар, АТБ, VARUS, ОККО, Епіцентр, АЛЛО, SOCAR Energy Ukraine Comfi, Foxtrot, ТРЦ Gulliver, SINEVO, які так чи інакше знизили споживання, відключивши, наприклад, підсвічування вивісок, рекламні екрани, не користуючись енергоємними приладами, менше освітлюють приміщення та прилеглу територію.

Як повідомлялося, "Укренерго" попередила про можливі обмеження споживання електроенергії 20 жовтня з 7.00 до 22.00 у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими ракетними атаками та закликала до максимальної економії ресурсу, особливо в ранкові та вечірні піки споживання. Протягом 20 жовтня у зв'язку з фіксацією різкого зростання споживання "Укренерго" довелося запроваджувати обмеження споживачів у центральних та північних областях, при цьому компанія закликала терміново його знизити. За підрахунками голови Міненерго Германа Галущенка, добровільне зниження споживання принаймні на 20% допоможе стабілізувати енергосистему.